CHP\'den Hatay\'a Miting Daveti

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, partisince yarın kentte düzenlenecek mitinge Hataylıları davet etti.

Ertürk, beraberinde PM üyeleri, milletvekili ve diğer ilgililerle Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yarınki miting alanında basın açıklaması yaptı.

Hatay'ın partisi için özel bir önemi olduğunu ve kenti ayağa kaldırmak için her türlü çabayı göstereceklerini anlatan Ertürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın düzenleyeceği mitinge Hataylıları davet etti.