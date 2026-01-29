CHP'den Köprü Özelleştirme İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Köprü Özelleştirme İtirazı

29.01.2026 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını belirterek, bunun kamu zararına ve geçiş ücretlerinde yüzde 100 zamma yol açacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını belirterek, bunun kamu zararına ve geçiş ücretlerinde yüzde 100 zamma yol açacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 25 yıllığına özelleştirmeye yönelik yeni bir plan hazırlığında olduğunu öne sürdü. Yavuzyılmaz, iki köprünün özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin yeni özelleştirme planını ortaya çıkardık! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün; 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettik. AKP'nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket: BTY Construction Cost Consultants Co. (Kuzey Amerika merkezli) AKP, Türkiye'nin geleceğini yine ipotek etmenin peşinde. Peki özelleştirmenin rantı ne kadar? Yaklaşık 5 milyar 597 milyon dolar!

Nasıl hesapladım? 2024 yılı resmi verilerilerin dolar karşılıklarına göre:  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde; Gelir: 53 Milyon 927 bin dolar. Gider: 1 milyon 760 bin dolar. Yıllık net gelir: 52 milyon 166 bin dolar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde; Gelir: 63 milyon 186 bin dolar. Gider: 3 milyon 412 bin dolar. Yıllık net gelir: 59 milyon 774 bin dolar. İki Köprünün yıllık toplam net geliri: 111 milyon 940 bin dolar. 25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir: 2 milyar 798 milyon dolar.

"Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin"

Şu anda iki köprüdeki mevcut araç geçişi toplamı yıllık 160 milyon adet olup, Bu trafik zaten maksimum trafik yoğunluğudur. Bu durumda; Şirketlerin 2 Milyar 798 Milyon Doların altında bir tutarla özelleştirme ihalesini kazanması durumunda doğrudan kamu zararı oluşacaktır. Zira bu tutar zaten devletin bu iki köprüyü işletirken halihazırdaki net geliridir. Eğer bu tutarın üzerine kar koyarak ihaleyi kazanırsa, ilave kar koyduğu tutar kadar 'araç geçiş ücretlerine' zam yapacaktır. Bu da özelleştirmenin faturasının yine vatandaşa ödetileceğinin kanıtıdır!

Peki özelleştirme sürecinde; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin özelleştirilmesi durumunda araç geçiş ücretlerine ne kadar zam yapılması bekleniyor? Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsün 95 TL'lik mevcut araç geçiş ücreti baz alınarak; Devletin işlettiği iki köprünün 59 TL olan mevcut araç geçiş ücretine, yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapılması bekleniyor. İki köprünün araç geçiş ücretlerinde yapılacak yüzde 100'lük artışla 25 yıllık net gelir: 5 milyar 597 milyon dolar. Güncel kurla 243 milyar lira! Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan bu köprüleri özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!"

Kaynak: ANKA

Fatih Sultan Mehmet, Deniz Yavuzyılmaz, 15 Temmuz, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Köprü Özelleştirme İtirazı - Son Dakika

Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:45:25. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Köprü Özelleştirme İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.