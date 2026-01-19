CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Mobil uygulamalar üzerinden herkesin bir şekilde kumara başlatıldığı, o son cebindeki parayı, son kuruşu bir şans olarak kumara yönlendirdiği bir süreci artık Türkiye taşıyamaz. Tam da bu nedenle CHP olarak biz, Türkiye'de Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı'nı başlatıyoruz." dedi.

Emir, CHP Parti Meclisi üyesi Ozan Bingöl ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kumar ve yasa dışı bahsin, halk sağlığını ilgilendiren derin bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Emir, bütün bilimsel çalışmaların 10 yaşında çocukların "yasal" veya "yasa dışı" olarak tanımlanan sitelerden kumar oynadığını ortaya koyduğunu aktardı.

Emir "Hükümetin yasal bahis ve kumarı vergi gelir kapısı olarak gördüğünü" iddia etti.

Gençlerin cebinde birer "casino" bulunmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Emir, "Mobil uygulamalar üzerinden herkesin bir şekilde kumara başlatıldığı, o son cebindeki parayı, son kuruşu bir şans olarak kumara yönlendirdiği bir süreci artık Türkiye taşıyamaz. Tam da bu nedenle CHP olarak biz, Türkiye'de Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı'nı başlatıyoruz." diye konuştu.

Emir, kumarın, ağır bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Siyasi iktidar, hiçbirimiz artık seyretmekle yetinemeyiz. Devletin tüm kurumlarıyla, kara parayla, kara paranın vatandaşların hesaplarının kiralanması üzerinden aklanmasıyla ve bunun üzerinden yaratılan milyar dolarlık servetlerin üstüne gidilmediği, her bir gencimizin cebine Milli Piyango sitesi üzerinden dahi kumar oynayacağı bir oyunun yüklenmesinin önüne geçilmediği ve topyekun bir mücadele olmadığı sürece, gençliğimizi de toplumumuzu da bu bataklıktan kurtaramayacağımızı hepimiz bilmeliyiz." diye konuştu.

"Kumar, ulusal bir güvenlik sorunudur"

CHP Parti Meclisi üyesi Bingöl, partisince hazırlanan eylem planına ilişkin bilgi verdi.

Eylem planının, "kumar arzına neden olan unsurların azaltılması", "kumar talebine yol açan unsurların bertaraf edilerek kumara olan talebin azaltılması" ve "kumar bağımlılığının yol açtığı bireysel, toplumsal ve ekonomik zararların en aza indirilmesi" şeklindeki temel stratejilerden oluşan bütüncül bir yaklaşım içerdiğini anlatan Bingöl, kumar bağımlılığı ve yasa dışı bahsin nedenleri, etkileri, sonuçları ve etkin mücadele yöntemlerine ilişkin TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasının ilk önerileri olduğunu bildirdi.

Bu konudaki diğer önerilerini dile getiren Bingöl, kumarla mücadelenin artık siyaset üstü bir konu haline geldiğini söyledi. Bingöl, "Geldiğimiz noktada kumar, ulusal bir güvenlik sorunudur. Devletin asli görevi, kumarı 'şans oyunları' adı altında normalleştirip daha çok vergi toplamak, daha çok özelleştirme geliri elde etmek değil, gençleri ve toplumun geleceğini bu bağımlılık sarmalından kurtarmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.