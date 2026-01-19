CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı

19.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, gençlerin kumar bağımlılığını önlemek için yeni bir mücadele eylem planı başlatıyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Mobil uygulamalar üzerinden herkesin bir şekilde kumara başlatıldığı, o son cebindeki parayı, son kuruşu bir şans olarak kumara yönlendirdiği bir süreci artık Türkiye taşıyamaz. Tam da bu nedenle CHP olarak biz, Türkiye'de Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı'nı başlatıyoruz." dedi.

Emir, CHP Parti Meclisi üyesi Ozan Bingöl ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kumar ve yasa dışı bahsin, halk sağlığını ilgilendiren derin bir güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Emir, bütün bilimsel çalışmaların 10 yaşında çocukların "yasal" veya "yasa dışı" olarak tanımlanan sitelerden kumar oynadığını ortaya koyduğunu aktardı.

Emir "Hükümetin yasal bahis ve kumarı vergi gelir kapısı olarak gördüğünü" iddia etti.

Gençlerin cebinde birer "casino" bulunmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Emir, "Mobil uygulamalar üzerinden herkesin bir şekilde kumara başlatıldığı, o son cebindeki parayı, son kuruşu bir şans olarak kumara yönlendirdiği bir süreci artık Türkiye taşıyamaz. Tam da bu nedenle CHP olarak biz, Türkiye'de Kumar ve Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı'nı başlatıyoruz." diye konuştu.

Emir, kumarın, ağır bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Siyasi iktidar, hiçbirimiz artık seyretmekle yetinemeyiz. Devletin tüm kurumlarıyla, kara parayla, kara paranın vatandaşların hesaplarının kiralanması üzerinden aklanmasıyla ve bunun üzerinden yaratılan milyar dolarlık servetlerin üstüne gidilmediği, her bir gencimizin cebine Milli Piyango sitesi üzerinden dahi kumar oynayacağı bir oyunun yüklenmesinin önüne geçilmediği ve topyekun bir mücadele olmadığı sürece, gençliğimizi de toplumumuzu da bu bataklıktan kurtaramayacağımızı hepimiz bilmeliyiz." diye konuştu.

"Kumar, ulusal bir güvenlik sorunudur"

CHP Parti Meclisi üyesi Bingöl, partisince hazırlanan eylem planına ilişkin bilgi verdi.

Eylem planının, "kumar arzına neden olan unsurların azaltılması", "kumar talebine yol açan unsurların bertaraf edilerek kumara olan talebin azaltılması" ve "kumar bağımlılığının yol açtığı bireysel, toplumsal ve ekonomik zararların en aza indirilmesi" şeklindeki temel stratejilerden oluşan bütüncül bir yaklaşım içerdiğini anlatan Bingöl, kumar bağımlılığı ve yasa dışı bahsin nedenleri, etkileri, sonuçları ve etkin mücadele yöntemlerine ilişkin TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasının ilk önerileri olduğunu bildirdi.

Bu konudaki diğer önerilerini dile getiren Bingöl, kumarla mücadelenin artık siyaset üstü bir konu haline geldiğini söyledi. Bingöl, "Geldiğimiz noktada kumar, ulusal bir güvenlik sorunudur. Devletin asli görevi, kumarı 'şans oyunları' adı altında normalleştirip daha çok vergi toplamak, daha çok özelleştirme geliri elde etmek değil, gençleri ve toplumun geleceğini bu bağımlılık sarmalından kurtarmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

13:17
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası iddiası Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
Esra Ezmeci'ye hapis cezası iddiası! Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:38:37. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Kumarla Mücadele Eylem Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.