CHP'den MESEM Protestosu

(İSTANBUL) - CHP Başakşehir İlçe örgütü, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve 16 TİP'li gencin tutuklanmasını protesto etti. İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve iktidarın masum bir eğitim projesi gibi pazarladığı MESEM uygulamasıyla, adeta sermayenin kölesi haline getirilmeye çalışılıyor. Mesleki eğitim kılıfı altında yürütülen bu sistem çocuk işçiliğini yasallaştırma ve ucuz iş gücü yaratma politikasından ibarettir" dedi.

CHP Başakşehir İlçe örgütü tarafından MESEM'ler ile 16 TİP'li gencin tutuklanmasını protesto amacıyla eylem düzenlendi. CHP Başakşehir İlçe yönetimi ve Meclis üyeleri Bahçeşehir 3. Cadde'de bir araya geldi.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı yaptığı açıklamada, MESEM'in, çocuk işçiliğinin Milli Eğitim ve iktidar tarafından meşrulaştırılması olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in çocuklarını sermayeye teslim etmeyeceğiz. Türkiye'de milyonlarca yoksul ailenin evladı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve iktidarın masum bir eğitim projesi gibi pazarladığı MESEM uygulamasıyla, adeta sermayenin kölesi haline getirilmeye çalışılıyor. Mesleki eğitim kılıfı altında yürütülen bu sistem çocuk işçiliğini yasallaştırma ve ucuz iş gücü yaratma politikasından ibarettir. MESEM; sömürü, kaza, ölüm ve kayıp geleceklerdir. Bugün, 14 yaşındaki çocuklar pres makinelerinde can veriyor, inşaat iskelelerinden düşüyor, elini, kolunu kaybediyor, günlük 200 liraya, 'devlet kaskosu' bahanesiyle sömürülüyor.

"Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi ters kelepçeyle gözaltına alınmakta, gençler susturulmak istenmektedir"

Sermayenin cebinden bir kuruş çıkmadan, çocuklarımızın hayatıyla bedel ödediği bir vahşet düzeni işletilmektedir ve iktidar buna utanmadan 'eğitim' demektedir. Bu ülkede bakan ve makam evlatları özel kolejlerde, yurt dışında geleceğe hazırlanırken vatan evlatları 14 yaşında sermayenin dişlileri arasında geleceği karartılmaktadır. Bu düzen kader değildir. MESEM eğitim değil, sömürüdür, fırsat değil eşitsizliktir, meslek değil, kayıp gelecek üretmektedir. Bu düzenin adı sermayeye kulluk düzeninin ta kendisidir. İktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımızı bile kendi yanlış politikalarının kurbanı yaparak, ülkenin geleceğini şimdiden felç etmektedir. Üstelik bu düzene itiraz eden öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi ters kelepçeyle gözaltına alınmakta, gençler susturulmak istenmektedir.

"Bu ülkenin çocukları hak ettikleri gibi eşit, adil ve güvenli bir geleceğe kavuşacak"

Buradan açıkça sesleniyoruz; bu milletin evlatları, sermayenin kölesi değildir. Gidişiniz yakın. Bu halk, çocuklarının kaderini sermayeye teslim edenlerle hesaplaşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözü açık ve nettir. Çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldıracağız, MESEM'i tarihe gömeceğiz. Her çocuğa eşit, bilimsel, çağdaş eğitim sağlayacağız. Çocuklarımızı fabrikaların karanlığından alıp okulların aydınlığına kavuşturacağız. Biz, Cumhuriyet'in çocuklarını sermayenin çarklarında değil, özgür ve umut dolu bir gelecekte yaşatacağız. Bugün gençlik ve örgütümüz meydanlarda, alanlarda, halkın içinde bu gerçeği anlatıyor. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Bu karanlık düzen bitecek. Bu devran dönecek ve bu ülkenin çocukları hak ettikleri gibi eşit, adil ve güvenli bir geleceğe kavuşacak"