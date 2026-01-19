CHP'den OVP Eleştirisi: Vatandaşa Daha Fazla Vergi, Daha Az Hizmet - Son Dakika
CHP'den OVP Eleştirisi: Vatandaşa Daha Fazla Vergi, Daha Az Hizmet

19.01.2026 11:21
Gülcan Kış, OVP'deki artışın vatandaşın vergileriyle karşılandığını ve sosyal harcamaların kısıldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Orta Vadeli Programı (OVP) eleştirerek, "İktidar 'kriz var' diyerek OVP'yi şişirdi, vatandaştan fazla vergi topladı; emekliye, çalışana, çiftçiye vermediği parayı faize ödedi. Vergi gelirleri hedefin çok üzerine çıkmış, buna karşın sosyal harcamalar kısılmış. Yani bütçe açığı kapanırken fatura vatandaşa kesilmiş. Vatandaş daha fazla vergi ödemiş ama karşılığında daha az kamu hizmeti almıştır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın bütçeyi dengelemek için vatandaşı sıktığını ifade ederek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidar 'kriz var' diyerek OVP'yi şişirdi, vatandaştan fazla vergi topladı; emekliye, çalışana, çiftçiye vermediği parayı faize ödedi. Vergi gelirleri hedefin çok üzerine çıkmış, buna karşın sosyal harcamalar kısılmış. Yani bütçe açığı kapanırken fatura vatandaşa kesilmiş. Vatandaş daha fazla vergi ödemiş ama karşılığında daha az kamu hizmeti almıştır. Bu fark iyi yönetimden değil, bilinçli bir tercihten kaynaklanıyor. İktidar bütçeyi dengelemek için vatandaşı sıkmış, emeğiyle geçinenleri bir vergi kaynağına indirgemiştir.

"Bu tablo, sermaye çıkışının ve güvensizliğin açık göstergesidir"

Emekliye 'para yok' denilen yıl, faize rekor kaynak aktarıldı. Emekliye verilmeyen her kuruş, faiz kaleminde büyüdü. Bu bir zorunluluk değil, tercihtir. Ne revizyon var, ne sorumluluk, ne de siyasi bedel. Halka 'rezervler artıyor' algısı sunulurken, ülkeye gelen dövizin ülkede tutulamadığı görülüyor. Bu tablo, sermaye çıkışının ve güvensizliğin açık göstergesidir."

Kış, vatandaşın borçluluğuna ilişkin rakamların da yanıltıcı okunmaması gerektiğini belirtti. Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 2–9 Ocak haftasında 18,6 milyar TL azalarak 5 trilyon 976 milyar TL'ye gerilediğini, varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam finansal borcun 6 trilyon 77 milyar TL'yi bulduğunu hatırlattı. Aynı dönemde bankaların tahsil edemediği batık kredilerin 603 milyar TL'yi aştığını, bireysel kredi ve kredi kartı alacaklarının ise 249,8 milyar TL'ye yükseldiğini vurgulayan Kış, "Vatandaş borcunu ödediği için değil, ödeyemediği için borç azalıyor. Bu bir rahatlama değil, derinleşen bir krizdir. Faiz artıyor ama enflasyon düşmüyor. Bu politika çalışmıyor, fakat bedeli vatandaşa ödetiliyor. Kaynak var ama emekliye, çalışana, üreticiye değil; faize ve yanlış politikalara gidiyor. Bu tercih Türkiye'yi fakirleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, OVP

