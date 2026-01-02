CHP'den Tayfun Kahraman'a Tahliye Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Tayfun Kahraman'a Tahliye Çağrısı

02.01.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Zeybek, hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Tayfun Kahraman'ın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada olmasına rağmen hala tahliye edilmemesi, göz göre göre canına kastetmektir. Nedir alıp veremediğiniz! Bu kadar mı vicdanınız karardı!? Bugüne kadar çiğnendi insanlık onuru, bugünden sonra son verin, Tayfun kardeşimizi derhal serbest bırakın." ifadelerine yer verdi.

Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yaşanan sürece şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu zulüm niye! Yol arkadaşımız Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için bir kere daha hastaneye yatırıldı. Görmeyen gözler, duymayan kulaklar! Atak geçirdiği için. Öncelikle acil şifalar diliyorum. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada olmasına rağmen hala tahliye edilmemesi, göz göre göre canına kastetmektir. Nedir alıp veremediğiniz! Bu kadar mı vicdanınız karardı!? Bugüne kadar çiğnendi insanlık onuru, bugünden sonra son verin, Tayfun kardeşimizi derhal serbest bırakın."

Kaynak: ANKA

Tayfun Kahraman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Tayfun Kahraman'a Tahliye Çağrısı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:37:00. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Tayfun Kahraman'a Tahliye Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.