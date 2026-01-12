CHP, Emekliler İçin Eylemde

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, emekliler için TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları eyleme ilişkin, AKP iktidar olduğunda emekliler asgarinin yüzde 36 fazlası maaş alıyordu. Bugün yüzde 40 gerisinde. Biliyoruz ki kaynak var ama AKP milleti ve emekliyi tercih etmiyor, kendi yandaşlarını tercih ediyor"dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi beşinci gününde devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Özgür Karabat beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aytekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milletin meclisinde 16 milyon emeklinin hakkını aramaya devam ediyoruz. Peki neden buradayız? Çünkü burası işçinin, çiftçinin, köylünün ve emeklinin hakkının arandığı, hakkının verildiği, kanunların kararların çıktığı milletin Meclisi. Bizler kimiz? Bizler Milletvekilleriyiz. Millet bize vekalet verdi, 16 milyon emekli bize vekalet verdi 'benim sorunumu milletin meclisinde çözün' dedi. Biz de AK Parti Milletvekillerini milletin meclisine 16 milyon emeklinin sorununu çözmeye davet ediyoruz."

Karabat ise yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan milletin emeklisine sahip çıkıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz ki; AKP iktidar olduğunda emekliler asgarinin yüzde 36 fazlası maaş alıyordu. Bugün yüzde 40 gerisinde. O zaman olan kaynak neden şimdi yok diye soruyoruz? Herkese olan kaynağın neden emekliye olmadığını soruyoruz? Ama biliyoruz ki kaynak var ama AKP milleti ve emekliyi tercih etmiyor, kendi yandaşlarını tercih ediyor. Bu mücadelede emeklilerin sonuna kadar yanındayız. Bu gece de burada gurubumuzla birlikte sabaha kadar nöbetteyiz."