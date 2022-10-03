CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

03.10.2022 12:48
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan "altılı masa" toplantısının içeriğiyle ilgili, "Liderleri ağırlamak, belli temel konuları görüşmek, görüş birliğini sağlamak, bir metni hazırlamak, metnin 6 lider tarafından görülmesini sağlamak, sonra hep beraber imzalamak, kamuoyuyla paylaşmak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan "altılı masa" toplantısının içeriğiyle ilgili, "Liderleri ağırlamak, belli temel konuları görüşmek, görüş birliğini sağlamak, bir metni hazırlamak, metnin 6 lider tarafından görülmesini sağlamak, sonra hep beraber imzalamak, kamuoyuyla paylaşmak ve bir sonraki toplantıyla ilgili kararlar almak güzel bir şey. Bunların tamamını yaptık." bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Dün gerçekleştirilen altılı masa toplantısının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Liderleri ağırlamak, belli temel konuları görüşmek, görüş birliğini sağlamak, bir metni hazırlamak, metnin 6 lider tarafından görülmesini sağlamak, sonra hep beraber imzalamak, kamuoyuyla paylaşmak ve bir sonraki toplantıyla ilgili kararlar almak güzel bir şey. Bunların tamamını yaptık." ifadelerini kullandı.

Altı liderin yüklendiği sorumluluğun sıradan bir sorumluluk olmadığını, Türkiye tarihinde ilk olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini, devletteki çürümeyi durduracaklarını, liyakati sağlayacaklarını söyledi.

Büyük fedakarlıkla bir araya geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Oturuyoruz, konuşuyoruz en ince ayrıntılarına kadar. Biz konuşuyoruz ama bizim altımızda genel başkan yardımcıları, teknik personel var, akademik dünyadan katkı verenler, emekli bürokratlar var. Bir kısmımız Parlamentoda çalışıyor, bir kısmımız Parlamento dışında çalışıyor. Ekipler bir araya geliyor, sorunları masaya yatırıyorlar. Liderlerin önüne görüş birliği sağlanan metinler geliyor. Bu kadar ince eleyip sık dokuyoruz." diye konuştu.

"Altılı masadaki liderlerin bir araya gelmesi devam edecek mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Onu biraz daha sık yapma yönünde dün akşam karar aldık. Daha sık yapacağız. Gerekirse 15-20 günde bir gerçekleştireceğiz bunu. Bu konuda görüş birliği oluştu. İkinci ev sahipliğini yine programa uygun olarak CHP'den sonra DEVA Partisi yapacak." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında hangi gün neyi yapacaklarını, hangi konuda nasıl karar alacaklarını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

"Seçim ne zaman olur?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bilmiyoruz ama büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olur." yanıtını verdi.

"Siz buna 'evet' diyor musunuz?" sorusuna karşılık da Kılıçdaroğlu, "Bizim için fark etmez." dedi.

"İktidara geldiklerinde ne yapacaklarının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, çiftçilerin, esnafın borçlarının faizini sileceklerini, aile destekleri sigortası getireceklerini, hiçbir evde yoksulluğun olmayacağını, öğrencilerin yurt sorununu çözeceklerini, sosyal yardımların devam edeceğini söyledi.

"Benim birilerinden icazet alma gibi bir düşüncem asla olmaz"

"İttifak olarak seçimi kazanacak durumda mısınız? sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı:

"Ondan en ufak bir endişem yok. Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. AK Parti'ye oy verenlerin de memnun olacağı, her kesimi kucaklayan bir siyasal anlayışı Türkiye'de egemen kılacağız."

Seçim güvenliğine önem verdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliğiyle ilgili ayrı bir komisyon kurduk. Bu komisyonda her partiden ikişer kişi çalışıyor. Bu ekip belirli zamanlarda toplanıyor ve değerlendirmeler yapıyor. Yüksek Seçim Kurulundan belirli aralıklarla sonuçlar geliyor ve biz o sonuçları eski sonuçlarla karşılaştırarak ileride hiçbir hata, kusur olmasın diye özel bir çaba harcıyoruz." dedi.

İlerleyen günlerde ABD'ye yapacağı ziyaretin sebebinin sorulması ve "icazet almak için gideceği" yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Benim birilerinden icazet alma gibi bir düşüncem asla olmaz. Ben ülkesini seven, ülkenin bağımsızlığına saygı duyan birisiyim. İcazet konusunu en iyi Erdoğan bilir. Ne zaman gittiğini, kimlerle görüştüğünü, nasıl icazet aldığını, neleri yaptığını hepimiz gayet iyi biliriz. Bay Kemal kimseden icazet almaz. Kendi ülkesinin çıkarları her şeyin üzerindedir."

Toplumun bir araya gelmesini önemsediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, toplumun kucaklaşması için bugün akşam bir paylaşımda bulunacağını duyurdu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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