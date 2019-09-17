CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Önümüzde belki seçimler olacak. O seçimlerde de yerel seçimlerde kazandığımız başarıyı kazanacağız"

DENİZLİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 4 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatın kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan adına yapılan parkın açılışını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Kılıçdaroğlu ziyaretleri kapsamında Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatın kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan adına yapılan parkın açılış programına katıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın konuşması ile başlayan programda ardından kürsüye Kılıçdaroğlu geldi. Konuşmasında Arslan'ın ölümü karşısında büyük bir şok yaşadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, Arslan'ın insana hizmet etmenin önemini çok iyi bildiğini ve bunun gereğini yaptığını söyledi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kaybettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bize karşı birleştiler. İçlerinde Katar'da var. Ağızlarını açıp Katar'a laf edemiyorlar. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Bunu birilerinin söylemesi lazım. Kime yakışır?" dedi.

'Önümüzdeki belki seçimler olacak' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "O seçilerde de yerel seçimlerde kazandığımız başarıy kazanacağız.

Ülkesini, vatanını, bayrağını seven herkesin destek vermesini istiyorum. Benim bireysel olarak hiçbir talebim yok.

Herkesin kazandığı ve tefecilerin kaybettiği bir düzeni kurmak zorundayız. Onlar ülkeyi bir avuç tefeciye teslime ettiler" diye konuştu.