CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

05.03.2021 01:29
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (4), System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kurulan siyasi partilere ilişkin, "Bir şey söyleyecek halimiz yok. Siyaset mühendisliği dediğimiz bir kavramdan söz ettim.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kurulan siyasi partilere ilişkin, "Bir şey söyleyecek halimiz yok. Siyaset mühendisliği dediğimiz bir kavramdan söz ettim. 'Acaba Millet İttifakı'nı nasıl bozarız, zayıflatırız, kimlere hangi olanakları sağlayarak bunu yapabiliriz?' diye öyle bir düşüncenin Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyoruz. Ama bunlar siyasette dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip değiller." dedi.

Kılıçdaroğlu, TV5 kanalında canlı yayınlanan"Liderler Turu" adlı programda gündeme dair soruları yanıtladı.

Tükiye'de son dönemde çok sayıda siyasi parti kurulduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özel olarak bu konuda düşünme zamanı ayırmadım kendime. Bu kadar yoğunluk içinde birisi bir parti kurmuş olabilir. Kendileri ayrılabilir, parti kurabilir. Demokrasiye inanıyorsanız buna da saygı göstereceksiniz. Gitmişler kendi partilerini kurmuşlar, çalışıyorlar. Bir şey söyleyecek halimiz yok. Siyaset mühendisliği dediğimiz bir kavramdan söz ettim. 'Acaba Millet İttifakı'nı nasıl bozarız, zayıflatırız, kimlere hangi olanakları sağlayarak bunu yapabiliriz?' diye öyle bir düşüncenin Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyoruz. Ama bunlar, siyasette dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip değiller."

Kılıçdaroğlu, halkın çok bilinçli olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki seçimlerin bir parti seçimi olduğuna da inanmıyorum. Önümüzdeki seçimler demokrasiden yana olanlarla otoriter rejimden yana olanlar arasında bir seçim. Vatandaş da oyunu oradaki seçenekler arasında bu çerçevede kullanacak." dedi.

" AK Parti'nin oyunun yüksek olduğu anketlerde görülüyor, burada seçmenlerin muhalefete karşı bir güvensizliği mi var?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğru, AK Parti'nin bütün bu buhrana ve olumsuzlara rağmen, belli bir oy potansiyelini koruduğu gerçeği de var. Sürekli eriyen bir yapı var. O eriyen yapının bir kısmı kararsızlar denilen grup olarak anketlerde yer alıyor. Aslında o kararsız olanlar bakıyor siyasi partilere. 'Söylemi nedir, Türkiye'ye yönelik tavrı ve potansiyeli nedir?' diye. O çerçevede oyunu kullanacaktır. Karamsar değilim. AK Parti'de ciddi bir erime ve eleştiri var. Sadece vatandaşlar arasında değil, şu andaki AK Parti milletvekilleri içinde de rahatsız olanlar var."

Kılıçdaroğlu, vatandaşla aralarında bir güven ilişkisinin oluşmaya başladığını belirterek, bu ilişkiyi daha iyiye götüreceklerini söyledi.

İktidarda ilk bir haftada yapılacaklar

İktidara geldiklerinde ilk bir haftada neler yapacaklarını sıralayan Kılıçdaroğlu, "Tank palet fabrikasını Katar Ordusu'ndan alıp ordumuza teslim edeceğiz. Bir kararnameyle bu yapılacak. Çiftçinin Tarım Kredi ve bankalardan aldığı borçlar var, borçların faizlerini sileceğiz. Ana parayı makul ölçüde ödeyecek. Esnafın stopaj vergisini bir kararnameyle kaldıracağız. Esnaf da esnaf kredi kooperatiflerinden ve bankalardan kredi aldı, faizini bir kalemde siliyoruz. Ana parayı belli taksitlerle ödeyecek. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan çocuklar... Bu çocukların banka hesaplarına ya da ailelerinin hesaplarına haciz uygulanıyor. Önce iş ver sonra parayı iste. Faizlerin tamamını sileceğiz, çocuk işe girdikten sonra ödemesini isteyeceğiz. Onun dışında para almak doğru değil. 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraları faizleriyle beraber gazilere ve şehit yakınlarına... Ayrıca Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların da biriken paraları var, 52 milyon lira, onu da ailelerine dağıtacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımız da dalgalanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Biz bir ittifaktayız. Ben ittifak liderleriyle görüşmeden, bir araya gelip istişare etmeden görüş beyan etmeyi asla doğru bulmam. Aksi halde ittifak yara alır. Her parti ayrı ayrı mı çıkaracak, yoksa anlaşıp bir kişiyi mi çıkaracak, bunun üzerine oturur konuşuruz. Liderlerin hepsi Türkiye'yi bilen, seven, demokrasi isteyen, güçlü bir parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı isteyen liderler. O aşamada bir araya gelip karar veririz. O karardan sonra da herkes saygı duyar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kast ettiğimiz konusunda da vatandaşa biraz bilgi vermemiz lazım. Biz, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek çalışıyor, İYİ Parti çalışıyor. Bu partiler de kendi aralarında bir çalışma yapıyorlar. Belki önümüzdeki süreç içinde çalışmalar olgunlaşınca bir ilkeler listesi hazırlayabiliriz. O ilkeleri kabul edip altına imza atarsak o zaman vatandaşa daha çok güven vermiş oluruz."

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (4) - Son Dakika


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