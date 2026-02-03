CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş'ta Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Genel vaziyete bakınca, Kahramanmaraş'a bakınca, ülkedeki emeklilerin durumuna bakınca, çalışanların, çiftçilerin, gençlerin durumuna bakınca elbette milletin verdiği görevle bir muhalefet sorumluluğumuz vardır ama memlekette hal böyleyken artık en kısa sürede iktidar olma sorumluluğumuz vardır." dedi.

Partisinin Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Grup Toplantısı'nda konuşan Özel, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla acının merkez üssünde olduklarını, parti ve grup tarihi açısından istisnai, Kahramanmaraş tarihinde de ilk kez CHP Grup Toplantısı'nı kentte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde hala gözyaşlarının kurumadığını, ağıtların dinmediğini ifade eden Özel, depremlerin 3. yılında tüm grubuyla, parti meclis üyeleriyle, merkez yönetim kurulu üyeleriyle, cumhurbaşkanlığı aday ofisinde görevli politika başkanlarıyla deprem bölgesinde olmak istediklerini dile getirdi.

TBMM'nin, sorunların görüşüldüğü, tartışıldığı yer olduğuna dikkati çeken Özel, "Eğer meclis milletin sesini duymuyorsa sorununu çözmüyorsa 'Meclis milletin bağrının ta kendisidir' dedik, kürsüyü sırtlandık, Kahramanmaraş'a sizin bağrınıza geldik." diye konuştu.

Özel, gittikleri her şehirde deprem şehitliklerini ziyaret ettiklerini, tarifsiz acıları yeniden yaşadıklarını, insanın ömründe görebileceği en büyük acılara şahitlik ettiklerini anlattı.

Depremde resmi rakamlara göre 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107 bin kişinin ise yaralandığını anımsatan Özel, "Kahramanmaraş'ımız da 12 bin 622 kayıpla, 9 bin 243 yaralıyla büyük bir acıyı yaşadı. Hem Kahramanmaraş'ta hem tüm bölgelerde yitirdiklerimizi rahmetle anıyorum. Yakınlarına ve bu kahraman şehrin tamamına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bir daha ne Kahramanmaraş'a ne milletimize böyle bir acıyı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası'nda oda başkanlarıyla bir araya geldiklerini, burada sağlıktan tarıma, eğitimden ulaşıma kadar kentin tüm sorunlarını görüştüklerini, not ettiklerini, bu konularda muhalefet görevi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

"İktidar olma sorumluluğumuz vardır"

Ana muhalefet olarak eksikleri söyleme sorumluluklarının bulunduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Genel vaziyete bakınca, Kahramanmaraş'a bakınca, ülkedeki emeklilerin durumuna bakınca, çalışanların, çiftçilerin, gençlerin durumuna bakınca elbette milletin verdiği görevle bir muhalefet sorumluluğumuz vardır ama memlekette hal böyleyken artık en kısa sürede iktidar olma sorumluluğumuz vardır. Bunun için de sadece sorunları gören söyleyen değil, bu sorunlara hangi çözümleri ürettiğimizi, geldiğimizde nasıl yöneteceğimizi, acıları nasıl dindireceğimizi, Kahramanmaraş'ı nasıl yeniden kalkındıracağımızı cumhurbaşkanlığı aday ofisimizde politika başkanlarımızla, gölge kabinemizle anlatıyoruz, çalışıyoruz. İktidarımızda 100 yıl önce olduğu gibi işgalden kurtulmuş, yıkımdan kurtulmuş, salgın hastalıklarla baş eden, açlıkla, yoksullukla baş eden bir ülkeyi nasıl ayağa kaldırdıysak 100 yıl sonra yine kurucumuzun önderliğinde yine bu ülkeyi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl birlikte ayağa kaldıracağımızı hep birlikte konuşacağız. Hep birlikte başaracağız."

"Depreme şu ana kadar harcanan toplam para 90 milyar dolar"

Hükümetin depreme hazırlanmak için toplumsal rıza ve duyarlılık başta olmak üzere tüm imkanlara sahip olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Kanuni hazırlık tamdı ve bitmişti. Para ve kaynak da hazırdı. İki yıllığına diye başlayıp bugüne kadar 26 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğü bugünkü adı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), o zamanki adı Deprem Vergisi kanunu çıkmıştı ve iki yıl alınacaktı. O günden bugüne kadar önce 21 yıllık iktidarın 3 trilyon dolar vergi topladığını söyleyeyim, toplam vergi. Bu, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde toplanan verginin toplamının iki katına yakındır. O günden bugüne 41 milyar dolar sadece deprem vergisi toplanmış, 65 milyar dolarlık özelleştirme yapmış, 26 milyar dolar da 8 kez çıkardığı imar affıyla toplamış. Toplam 132 milyar dolar iktidara geldiği günden bugüne sırf depremde harcasın diye para verilmiş cebine. Bu depremde yıkıldı ya evler, yapılıyor ya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bedava verelim' dedi, 'Bedava olmaz' dedi ya. Şimdi evleri yaptım diye övünüyor ya toplam maliyeti kendileri açıkladı, 40 milyar dolar. Depreme şu ana kadar harcanan toplam para 90 milyar dolar. Devraldığı Türkiye'den bugüne kadar toplanan deprem vergisi, özelleştirme ve imar haffı paraları 132 milyar dolar. 6 Şubat gecesi biz depreme yakalandığımız sırada gelirken millete verdiği sözü tutsa, kanunu uygulasa var olan parayı kullansa doğru yere bu evleri yine yapardı, yıkıp kendi yapardı. O gece de bir kişi bile ölmezdi. O yüzden elbette deprem Allah'tan ama buna karşı hazırlanmak kulun görevi, bu memleketin vatandaşları da görevi Erdoğan'a vermiş ve o gece biz depreme hazırlıksız yakalandıysak bunu savunacak bir tane de mazeret vermedi."

Özel, CHP'nin tüm vekilleriyle depremin ilk saatlerinden itibaren sahada olduğunu ve halkın "Ordu nerede?" sorusuyla karşılaştıklarını aktardı.

3 gün boyunca talimat verilmediğini ve ordunun sahaya çıkarılmadığını ileri süren Özel, 1999 depreminde Bülent Ecevit'in talimatıyla TSK'ye bağlı 37 helikopter, 12 general, 1392 subay, 33 bin 199 erbaş ve erin sahaya çıktığını hatırlattı.

Özel, 270 saat kesintisiz uçuşla binlerce yaralının bölgeden helikopterler ve uçaklar vasıtasıyla tahliye edildiğini anlatarak, "1999 depreminde Türk Silahlı Kuvvetleri, enkaz altından 10 bin 528 vatandaşı çıkarıp hastaneye ulaştırıp yaşamda tuttu. Çıkarılıp da ölenler bu rakamda değil. 10 bin 528 kişiyi Mehmetçik çıkarıyor ve yaşatıyor. O gün 10 bin 528, bu depremde sayı 327." sözlerini sarf etti.

