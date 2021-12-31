CHP Kayseri İl Teşkilatı 2021 Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

CHP Kayseri İl Teşkilatınca düzenlenen toplantıda 2021 yılı değerlendirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 2021 yılında dünyanın büyük felaket senaryolarıyla karşılaştığını, Türkiye'nin de bundan payını aldığını söyledi.

Arık, 35 kanun teklifi, 75 yazılı soru önergesi verdiğini, 216 kez de meclis kürsüsünde sorunları dile getirdiğini belirtti.

SMA testinin ücretsiz yapılmasını gündeme getirdiğini aktaran Arık, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle artık testin ücretsiz yapılabildiğini anımsattı.

Kayserinin sorunlarını gündeme getirdiğinde, diğer partilerin Kayseri milletvekillerinden "kenti kötülediği" yönünde eleştiri aldığını ifade eden Arık, "Ben Kayserilinin daha fazla hizmet almasını istiyorum."dedi.

Arık, parti olarak geçmişte zaman zaman halkla iletişim kurarken dili doğru kullanmadıklarına dikkati çekerek, teşkilat olarak sahada olduklarını ve halkla iç içe çalışmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

İl Başkanı Ümit Özer de CHP Genel Merkezi ile beraber kentte düzenledikleri programları anımsattı.

2021 yılında sorunların hem yerelde hem de ulusal da katlanarak büyüdüğünü anlatan Özer, Kayseri'nin 2021 yılında da yatırımlardan hak ettiği payı alamadığını savundu.

İcra dosyası, yoksulluk, sosyal yardım gibi konularda kentin bulunduğu sıralamaları paylaşan Özer, Kayseri'de 2020 yılında yoksul hane sayısının 110 bin olduğunu, son bir yılda ise yoksul hane sayısının 67 bin arttığını belirtti.

Kentin sorunlarını dile getiren Özer, "Kayseri kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamamakta ve AKP, hayırseverlerimiz olmazsa kentte açılış, temel atma dahi yapamamaktadır. AKP'ye büyük destek veren Kayserili de her alanda geri kalmakta ve boşa geçen, kayıp yılların üzüntüsünü yaşamaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arık ve Özer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.