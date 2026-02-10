CHP'li Başkan Dede Yeniden İfadesine Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Başkan Dede Yeniden İfadesine Çağrıldı

10.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, soruşturma kapsamında yeniden ifadeye çağrıldı.

GİRESUN'da hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrılıp, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest kalan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yeniden ifadeye çağrıldı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, iddiaya göre, Giresun'da sanal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı. Çağrı üzerine adliyeye gelen Dede'nin savcılık ifadesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Dede, Cumhuriyet Başsavcılığının davetinden kısa süre önce bahse konu soruşturmaya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı. Dede, "Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir. Ancak bilmenizi isterim ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'MAHCUBİYET DUYUYORUM'

Soruşturmada ilgili kişilerin zarar görmemesi adına detay paylaşmayacağını kaydeden Dede, şöyle devam etti:

"Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm iş birliğini göstereceğim, kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum."

Kaynak: DHA

Belediye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başkan Dede Yeniden İfadesine Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buca Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
Ayrılık adım adım yaklaşıyor Emre Belözoğlu’nun Kasımpaşa’sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
CHP’den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım CHP'den istifa eden Özarslan: Sabaha kadar uyuyamadım
Sadettin Saran’dan Erman Toroğlu’nun iddiaları hakkında açıklama Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama

18:45
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 19:44:24. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Dede Yeniden İfadesine Çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.