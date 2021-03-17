CHP'li Karaca, Bozkurt Belediyesindeki haciz işlemi hakkında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bozkurt Belediyesine hacizle ilgili olarak "Bozkurt Belediyesi 12 bin nüfuslu, tarım ve hayvancılıkla geçinen, imkanları dar bir belediyedir." dedi.

Karaca, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in makamında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir haciz uygulaması gerçekleştirildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dünkü grup toplantısında konuyu dile getirdiğini hatırlattı.

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'ın hacizle ilgili açıklama yaptığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Haciz uygulaması sonrasında Sayın Belediye Başkanımız Birsen Çelik'i sosyal medya üzerinden linç etmeye kalkanların karşısında il başkanımız sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımladı ve haciz işlemini kamuoyuyla paylaştı. Ardından hemen apar topar haciz işleminde alacaklı olan Mehmet Uygun adına bir sosyal medya hesabı açıldı. Arkasından Mehmet Uygun, Sayın Belediye Başkanımızın haciz uygulamasındaki kastı ve itibar erozyonu amacını kamuoyuyla paylaştı, Sayın Belediye Başkanımıza yanıt olarak açıklama yaptı."

Gülizar Biçer Karaca, hangi eşyaların haciz edileceğine ilişkin Mehmet Uygun ve avukatının "makam arabası, koltuk ve maddi değeri olan tabloları" söylediğini dile getirdi.

Bozkurt Belediye Başkanının odasında, haciz mahallinde Atatürk portresi dışında herhangi bir tablo bulunmadığını belirten Karaca, Bozkurt Belediyesinin, 12 bin nüfuslu, tarım ve hayvancılıkla geçinen, imkanları dar bir belediye olduğunu vurguladı.

Karaca, "Orada Picasso'nun tablosu mu vardı, onu mu haczedeceklerdi? Orada Atatürk portresinin haczi gündeme geliyor. Sayın Belediye Başkanımız, belediye başkan yardımcısı ve orada bulunanlar tarafından 'Bu tablonun haczine ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz.' tepkisi üzerine tablo haczedilmiyor. Haczedilmiyor değil, belediye başkanımızın olağanüstü muhalefeti ve tepkisi nedeniyle haczedilemiyor, haczedemiyorlar." diye konuştu.

Bozkurt Belediye Başkanlığı koltuğu ile makam arabasının bu tür oyunlarla elde edilmeye çalışıldığını iddia eden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Birsen Çelik, CHP'nin belediye başkanı değil. Sayın Birsen Çelik, seçildiği gün itibarıyla parti rozetini çıkarmış, tüm Bozkurtlunun belediye başkanıdır. O hacizler aslında Birsen Çelik'e yapılmadı. O haciz makam koltuğuna ya da makam aracına fiili olarak yapılmadı. O haciz, o işlem, o kumpas Sayın Birsen Çelik'in temsil ettiği, yönettiği Bozkurt halkının iradesine yapıldı."

Bozkurt'a, 8 Ağustos 2019'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla 500 bin liralık bir destek sağlandığını anımsatan Karaca, Acıpayam'da ise 20 Mart 2019'da meydana gelen deprem dolayısıyla 38 ailenin, hala konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini öne sürdü.

Bozkurt Belediye Başkanının makam aracı, koltuğu ve belediyedeki bazı eşyalara, 2 Şubat 2011'de ağaç dikme işinde çalıştığı sırada makineye kaptırdığı kolunu kaybetmesi sonucu malulen emekli olan Mehmet Uygun'a tazminat alacağının ödenmemesi nedeniyle haciz uygulanmıştı.