CHP'li Kılıç: Adalet hayatın içindedir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Kılıç: Adalet hayatın içindedir

09.02.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda Erdan Kılıç, Meclis'te adaletin mahkeme kararlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Adalet sadece mahkeme kararlarından ibaret değil. Adalet, önlem almaktır, korumaktır. Adalet, mezar taşından sonra değil, hayatın içinde korumalıdır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de şiddetin normalleştiğini, suçun sıradanlaştığını iddia etti.

Ülkede açık bir "sosyal çöküş" yaşandığını söyleyen Kılıç, yakınlarını kaybedenlerin, adaleti adliyeler yerine sosyal medyada ve TBMM'de aradığını savundu.

İnsanların yargıya güvenmediğini iddia eden Kılıç, "Bugün milyonlarca insan şunu düşünüyor, 'benim başıma bir şey gelirse adalet yerini bulmaz'. Bu bir algı değil, iktidarın yarattığı bir gerçeklik." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar bu konu üzerinde sundukları önerileri paylaşan Kılıç, bu önerilerin görmezden gelindiğini ileri sürdü.

CHP'li Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Meclis susuyorsa, bu suskunluğun bedelini çocuklarımız, kadınlar ve gençler canıyla ödüyor. Ben de bir anne olarak söylüyorum, çocuğumuzu korumak için biz anneler, babalar her şeyi yaparız, yapabiliriz ama devlet görevini yapmazsa hiçbir anne, baba tek başına o kadar da güçlü değil. Biz, Mağdur Aileler Platformunun yanındayız. Adalet sadece mahkeme kararlarından ibaret değil. Adalet, önlem almaktır, korumaktır. Adalet, mezar taşından sonra değil, hayatın içinde korumalıdır. Buradan açıkça söylüyorum, bu düzen değişecek, bu cezasızlık sona erecek, bu adaletsizlik normalleşmeyecek ve bu dosyalar asla kapanmayacak. Bu acılar unutulmayacak ve unutturulmayacak."

Basın toplantısına çeşitli şiddet olaylarında ve trafik kazalarında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Mağdur Aileler Platformu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Sevda Erdan Kılıç, Basın Toplantısı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kılıç: Adalet hayatın içindedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
13:26
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:04:05. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıç: Adalet hayatın içindedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.