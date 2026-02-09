CHP'li Kılıç: Adalet hayatın içindedir

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Adalet sadece mahkeme kararlarından ibaret değil. Adalet, önlem almaktır, korumaktır. Adalet, mezar taşından sonra değil, hayatın içinde korumalıdır." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de şiddetin normalleştiğini, suçun sıradanlaştığını iddia etti.

Ülkede açık bir "sosyal çöküş" yaşandığını söyleyen Kılıç, yakınlarını kaybedenlerin, adaleti adliyeler yerine sosyal medyada ve TBMM'de aradığını savundu.

İnsanların yargıya güvenmediğini iddia eden Kılıç, "Bugün milyonlarca insan şunu düşünüyor, 'benim başıma bir şey gelirse adalet yerini bulmaz'. Bu bir algı değil, iktidarın yarattığı bir gerçeklik." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar bu konu üzerinde sundukları önerileri paylaşan Kılıç, bu önerilerin görmezden gelindiğini ileri sürdü.

CHP'li Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Meclis susuyorsa, bu suskunluğun bedelini çocuklarımız, kadınlar ve gençler canıyla ödüyor. Ben de bir anne olarak söylüyorum, çocuğumuzu korumak için biz anneler, babalar her şeyi yaparız, yapabiliriz ama devlet görevini yapmazsa hiçbir anne, baba tek başına o kadar da güçlü değil. Biz, Mağdur Aileler Platformunun yanındayız. Adalet sadece mahkeme kararlarından ibaret değil. Adalet, önlem almaktır, korumaktır. Adalet, mezar taşından sonra değil, hayatın içinde korumalıdır. Buradan açıkça söylüyorum, bu düzen değişecek, bu cezasızlık sona erecek, bu adaletsizlik normalleşmeyecek ve bu dosyalar asla kapanmayacak. Bu acılar unutulmayacak ve unutturulmayacak."

Basın toplantısına çeşitli şiddet olaylarında ve trafik kazalarında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Mağdur Aileler Platformu üyeleri de katıldı.