CHP Manisa İl Başkanı Balaban, Erdoğan'ın Mitingini Değerlendirdi: "Akp Açısından Fiyaskoydu"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çekirdeksiz kuru üzüm fiyatını 27 lira olarak açıkladığı Manisa mitinginde iddia ettiği gibi 50 bin kişi olmadığını belirterek, "Sanırım hayal gördü. 50 bin kişiyi bırakın, onun yarısı kadar insan alanda yoktu. Miting, AKP açısından bir fiyaskoydu. Bütün zorlamalara, baskılara ve alanı daraltmalarına rağmen istedikleri sayıya ulaşamadılar" dedi. Kuru üzüm fiyatının da üreticinin beklentisinin gerisinde kaldığını belirten Balaban, "Her şey daha da kötüye gidebilir. Bu da üreticinin tamamen girdaba düşmesi demektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü Manisa'da çekirdeksiz kuru üzüm fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Erdoğan mitingde, 50 bin kişiye hitap ettiğini söyledi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Erdoğan'ın mitingini ve açıkladığı üzüm fiyatını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"İŞÇİLERİ ZORLA ALANA GETİRDİLER"

Erdoğan'ın programı süresince Manisa halkının eziyet çektiğini söyleyen Balaban, miting alanına uzak yerlerden itibaren yolların kapanmasının trafiği felç ettiğini ve insanlarda çok büyük tepkilere neden olduğunu dile getirdi. "Erdoğan'ın Manisa'da kaldığı büyükşehir belediyesinin hizmet binasında, o bölge tamamen felç oldu" diyen Balaban, şöyle konuştu:

"Bursa- İzmir yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İnsanlar büyük tepki gösterdi. 'Bu nasıl bir koruma önlemi, bu nasıl bir saltanat anlayışı, bu nasıl bir saçma sapan halka eziyet eden bir davranış biçimi' dediler. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu anlayışı şiddetle kınıyorum. 21'inci yüzyılda, bu çağda bu tür anlayışlara yer olmaması gerektiğine yürekten inanıyorum. Miting, AKP açısından bir fiyaskoydu. Bütün zorlamalara rağmen, bütün baskılara rağmen ve alanı daraltmalarına rağmen istedikleri sayıya ulaşamadılar. Kamu personelini, büyükşehir belediye personelini, AK Partili, MHP'li ilçe belediyelerinin personelini, fabrikalardan işçileri, Soma'dan maden işçilerini zorla alana getirdiler ve alanda bir daraltma yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük posterleriyle alanı daralttılar."

"ERDOĞAN SANIRIM HAYAL GÖRDÜ"

Erdoğan'ın alanda 50 bin kişi olduğu açıklamasına ilişkin de Balaban, "Sanırım hayal gördü. 50 bin kişiyi bırakın, onun yarısı kadar insan alanda yoktu. Bu, AKP'nin Manisa'da bittiğinin, artık ikinci parti olduğunun somut göstergesidir. O eski mitinglerden eser yoktu. Halkımız AKP'yi demokratik anlamda cezalandıracak ve sandıkta, Manisa'da seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti net bir şekilde olacak. Miting bunun göstergesiydi" diye konuştu.

"ÜZÜMDE ÇİFTÇİNİN BEKLENTİSİ EN AZ 30 LİRAYDI"

Erdoğan'ın çekirdeksiz kurum üzüm fiyatının Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) 27 liradan alınacak açıklamasını da değerlendiren Balaban, çiftçinin beklentisinin en az 30 lira olduğunu vurguladı. Balaban, şunları söyledi:

"Biz muhalefet olarak 2 doları esas aldık. Yıllardır üzümde taban fiyatta bir standart vardır. Kuru üzüm fiyatı 20 yıl önce de 30 yıl önce de standarttır, 2 dolardır. Bizim muhalefet olarak üreticinin tatmin edileceği rakamı 2 dolar yani 35 lira olarak açıkladık ama 27 lira olarak açıklanması üzümün 27 liradan alınacağı anlamına da gelmiyor. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi, TARİŞ ve kooperatifler elini taşın altına koymazsa, devreye girmezse üzüm üreticisi, tüccarla baş başa kalacak ve üzüm fiyatları 20 liralara, 21 liralara gerileyecek. O 27 bile sadece kağıt üstünde kalacak. Bizim üretici adına beklentimiz 5 lira üzüme prim desteği verilmesi gerekiyor. Bu prim desteği 300 bin ton rekoltede dolar bazında 83 milyon dolar yapıyor. Bu 83 milyon dolar üreticiye verildiğinde hem üretici rahat bir nefes alacak, borçlarını ödeyecek hem de ihracatçı daha rahat hareket edecek. Devede kulaktır 83 milyon dolar, neyin yanında? 5'li çetenin vergi borçlarının affedilmesi, SSK cezalarının kaldırılması yanında, 83 milyon dolar çok küçük bir paradır. Ne yazık ki devlet, bunu da üzüm üreticisinden, AKP hükümeti esirgiyor. Yani umduğunu bulamadı. Her şey daha da kötüye gidebilir. Bu da üreticinin tamamen girdaba düşmesi demektir."

"MANİSA, TÜRKİYE'DE EN PAHALI SUYU TÜKETEN İLLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Belediyeye bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından suya yüzde 25 zam yapılmasıyla ilgili de Semih Balaban, MASKİ'nin en başarısız kurumlardan birisi olduğunu belirtti. Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Manisa, Türkiye'de en pahalı suyu tüketen illerin başında geliyor. Her ay enflasyon oranında otomatik suya zam geldiği halde bu yetmiyormuş gibi 1 Eylül'den itibaren yüzde 25 su zamlı olacak. Bunun zam tekabülü bir yıl içinde yüzde 144 oluyor. Bu çok ciddi bir rakam ve biz şunu diyoruz. Su, en temel yaşam hakkıdır. Su, ticari bir meta değildir. MASKİ'nin bu zam konusundaki önerisine biz şiddetle karşı çıktık ve 17 ilçe başkanımızla birlikte biz bunu yargıya taşıyacağız. Hukuk önünde bunun mücadelesini vereceğiz. MASKİ'nin insanların cebine el atmasını gücümüz yettiğince önlemeye çalışacağız."