CHP Osmaniye'de Seçim Vurgusu

29.01.2026 15:55
CHP, Osmaniye'de yurttaşlarla buluşarak iktidar hedeflerini ve halkın sorunlarını çözeceklerini açıkladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP, Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil Osmaniye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Nazlıaka, "İlk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. Bizler her birinizin, her bir yurttaşımızın yaşadığı sorunları elbette çok iyi biliyoruz. Bu noktada bu sorunları çözenler olacağız" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala ile STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Osmaniye'de yurttaşlarla bir araya geldi.Nazlıaka, yurttaşlara hitaben şunları kaydetti:  "Yaklaşık bir asır önce büyük Atatürk ve mücadele arkadaşları nasıl başardıysa bizler de aynı ruhla, aynı azimle, aynı kararlılıkla, aynı çalışkanlılıkla bunu başaracağız ve halkın iktidarını kuracağız. Çok az kaldı. İlk seçimlerde CHP iktidara gelecek. Bizler her birinizin, her bir yurttaşımızın yaşadığı sorunları elbette çok iyi biliyoruz. Bu noktada bu sorunları çözenler olacağız" dedi.

Bihlun Tamaylıgil ise açıklamasında şunları kaydetti:

"Osmaniye sadece Bahçeli'nin Osmaniye'si değil, Osmaniye CHP'nin de Osmaniye'si. Biz CHP olarak başarılarımızın kendi dinamizm ve Türkiye'ye nasıl bir ilaç olacağımızı ve gelecek verilerimizi halkımıza anlattık. Ama karşımızdaki 'siyaset yapıyorum' diye ortada olanlar kendi özgüvenleri ve başarıyla değil, başarısızlıklarının getirdiği korkuyla bize hukuk yoluyla saldırmaya çalışıyor. Her birimizin karşısına engeller çıkarabilirler ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. İstediklerini yapsınlar, sonunda gerçek şudur; ilk dönemin yeni iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel Başkanımızın yanında yer alarak ve bizim için uygulanan tüm baskılara karşı güç birliği içinde mücadele ederek, partimizi iktidar yapacağız."

Kaynak: ANKA

15:56
