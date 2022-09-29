Ulaş Karasu'dan Maden Protestosuna Destek: "Yer Altı Kaynakları Satılarak AKP İktidarı Ayakta Tutunmaya Çalışıyor" - Son Dakika
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Ulaş Karasu'dan Maden Protestosuna Destek: "Yer Altı Kaynakları Satılarak AKP İktidarı Ayakta Tutunmaya Çalışıyor"

29.09.2022 15:25

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Zara’daki madencilik faaliyetlerini protesto eden halka destek vererek, “Önce Türkiye’nin değerli arazileri satıldı, şimdi de yer altı kaynakları satılarak AKP iktidarı ayakta tutunmaya çalışıyor. Şu an Türkiye’nin yüzde 70’i maden sahası ilan edilmiş durumda” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Zara'daki madencilik faaliyetlerini protesto eden halka destek vererek, "Önce Türkiye'nin değerli arazileri satıldı, şimdi de yer altı kaynakları satılarak AKP iktidarı ayakta tutunmaya çalışıyor. Şu an Türkiye'nin yüzde 70'i maden sahası ilan edilmiş durumda" dedi.

Sivas Zara'ya bağlı Değirmendere ve Beypınarı bölgesinde devam eden maden çalışmaları bölge halkı tarafından protesto edildi. Karabel Yöresi Köy Dernekleri Federasyonu'nca "Doğamızın tahrip edilmesini istemiyoruz" pankartının açıldığı protestoya, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da destek verdi. Karasu, burada şu açıklamayı yaptı:

"Önce Türkiye'nin değerli arazileri satıldı, şimdi de yer altı kaynakları satılarak iktidar kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Şu an Türkiye'nin yüzde 70'i maden sahası ilan edilmiş durumda. Bugün dünyada Afrika ve Avrupa tipi olmak üzere iki madencilik var. Ülkemizde yapılan madencilik Afrika tip madenciliktir. Maden şirketleri yolları, su kaynaklarını, ekolojik dengeyi bozup alacaklarını alıp gidiyor. Biz bu tarz yapılan madencilik faaliyetine karşıyız. Bu bölgede de farklı şirketler maden ruhsatları almış durumda. ÇED raporlarını almadan gelip burada faaliyete geçip bölgenin su kaynaklarını, doğal kaynaklarını yok ediyorlar. Sivas Kızılırmak ve Yeşilırmak gibi iki büyük nehrin doğduğu yer. Ama gelin görün ki aynı Sivas şu an su sorunuyla karşı karşıya. Sivas Merkez'de haftada bir gün su kesintisi uygulanıyor. Köylerde ilçelerde ciddi anlamda kuraklık yaşanıyor. Bunun en önemli nedenlerden bir tanesi bu şekilde madencilik yapılması. Köylere dönüşü nasıl sağlarız, büyükşehirlerdeki hemşerilerimizi köylere dönüşü nasıl sağlarız? Bu şekilde köyleri yok ederek içme su kaynaklarını, doğal güzelliklerimizi yok ederek biz köylere dönüşü sağlayamayız. Hiç kimseyi de buraya getiremeyiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ulaş Karasu'dan Maden Protestosuna Destek: 'Yer Altı Kaynakları Satılarak AKP İktidarı Ayakta Tutunmaya Çalışıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaş Karasu'dan Maden Protestosuna Destek: "Yer Altı Kaynakları Satılarak AKP İktidarı Ayakta Tutunmaya Çalışıyor" - Son Dakika
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