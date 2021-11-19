'CHRONOTOPE' SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika

Görsel Sanatçı Sema Özevin tarafından ışıkla boyama ve manipülasyon tekniğiyle oluşturulmuş 'Chronotope ' adlı fotoğraf sergisi Şişli'de bulunan Corpus Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Şişli'de bulunan Corpus Galeri, Görsel Sanatçı Sema Özevin tarafından ışıkla boyama ve manipülasyon tekniğiyle oluşturulmuş fotoğrafları 'Chronotope ' adlı sergi ile sanatseverlerle buluşturdu. Zaman ve mekanı anlatan sergi, insanın insan-zaman-mekan birlikteliğini ele alıyor. Galeride 'Chronotope' kavramı altında bir araya getirilen 3 farklı proje sergilendi. Siyah beyaz eserler 2011 yılında deneysel fotoğraf tekniği ile üretildi. Diğer eserler ise ışıkla boyama tekniği ile yapıldı. Fotoğraflar tamamen zifiri karanlıkta sadece el feneri aydınlatması yapılarak çok uzun pozlama yöntemiyle üretildi. Sergi, 18 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Corpus Galeri'de ziyaretçilere açık olacak.

"PROJE YAKLAŞIK BİR YIL SÜRDÜ"

Eserler hakkında bilgi veren Sanatçı Sema Özevin, "Chronotope soyut olan zamanla somut olan mekanın aslında birlikteliği demek. Biz bu sergide soyut olan zamanda üretilen işlerle burada galeri ortamında somut bir mekanda birleştirerek aslında ikisinin birlikteliği ile farklı bir dil oluşturmak istedik. Chronotope kavramı altında bir araya 3 farklı proje geldi. Siyah olanlar 2011 yılında üretilen işler ve o işler tamamen deneysel fotoğraf tekniği ile üretildi. Işıkla boyama tekniği tamamen zifiri karanlıkta sadece el feneri aydınlatması yapılarak çok uzun pozlama yöntemiyle üretilen fotoğraflar. Dolayısıyla bu teknikle üretilen bu proje yaklaşık bir yıl sürdü. Devam serisi de aynı serinin manipülasyondan oluşuyor. Devamında yine siyah beyaz fotoğraflarda uzun pozlama tekniği ile üretilmiş deneysel fotoğraflardan oluşuyor. Zaman ve mekanın birleşmesi bu üç projenin birleşmesiyle gerçekleşti." dedi

"FARKLI ZAMANLARDA FARKLI MEKANLARDA ÇALIŞILDI"

Serginin küratörü Mehmet Demir ise "Bu sergi aslında bir çatı görevi görmektedir. Chronotope zaman ve mekanın birlikteliği anlamına gelmektedir. Eserlerin farklı serilerden olmalarının nedeni farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda çalışmış olmasıdır. Mekan, bellek ve zaman kavramı altında birleştikleri için hepsi aynı anlamda ifade edilmekte. Sergi 1 aydan uzun sürecek" dedi.