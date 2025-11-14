Çiftçilere 798 Milyon TL Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Zirai don olayından etkilenen ve ürünleri zarar gören çiftçilere müjde geldi.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yönelik destek ödemelerinin devam ettiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından açıklama yaptı.

DEV MADDİ DESTEK

Yumaklı açıklamasında "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.