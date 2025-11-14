Çiftçilere 798 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika
Çiftçilere 798 Milyon TL Destek Ödemesi

Çiftçilere 798 Milyon TL Destek Ödemesi
14.11.2025 18:33
Zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere toplam 22,9 milyar TL destek aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Zirai don olayından etkilenen ve ürünleri zarar gören çiftçilere müjde geldi.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yönelik destek ödemelerinin devam ettiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından açıklama yaptı.

DEV MADDİ DESTEK

Yumaklı açıklamasında "Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçilere 798 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çiftçilere 798 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika
