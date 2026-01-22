Çiftçilere Kredi Engeli Tarımı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Çiftçilere Kredi Engeli Tarımı Tehdit Ediyor

22.01.2026 19:15
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, SGK borcu nedeniyle kredi alamayan çiftçilerin üretimini sürdüremediğini vurguladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, SGK borcu bulunan çiftçiye kredi verilmemesi uygulamasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar verdiğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, SGK prim borcu bulunan çiftçilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi verilmediğine dikkat çekerek, "2025 yılı tarım sektörü açısından olağanüstü zorluklarla geçti. Özellikle zirai don, kuraklık ve iklim kaynaklı afetler üreticilerimizi ciddi şekilde etkiledi. Yaşanan afetler nedeniyle oluşan verim kayıpları, çiftçilerin gelirlerini önemli ölçüde düşürdü" dedi.

Doğan, üreticilerin bu ağır şartlar altında hem üretimi sürdürmeye çalıştığını hem de artan maliyetler nedeniyle SGK prim borçlarını ödemekte zorlandığını vurgulayarak, SGK borcu gerekçe gösterilerek çiftçilerin krediye erişiminin engellenmesinin zaten zor durumda olan üreticileri daha da çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Don, kuraklık ve ekonomik baskılar altında üretim yapan çiftçinin bugün en büyük ihtiyacının finansman olduğunu belirten Doğan, "SGK borcu bulunan çiftçiye kredi verilmemesi gibi bir uygulama, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar vermektedir. Krediye erişimin engellenmesi yalnızca çiftçiyi değil, aynı zamanda ülkenin gıda arzını da tehdit etmektedir. Finansa erişemeyen çiftçi üretim yapamaz, tarımsal üretimin azalması ise gıda fiyatlarına doğrudan yansır. Bu durum gıda güvenliği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Gıda güvenliğinin korunması ancak üreticinin ayakta kalmasıyla mümkün olur" diye konuştu.

Doğan, Çukurova'nın ülke tarımı ve gıda arzı açısından taşıdığı stratejik önem göz önünde bulundurulduğunda afetler ve ekonomik şartlar nedeniyle borç yükü artan çiftçilere finansmana erişimde pozitif ayrımcılık yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Doğan, SGK prim borcu bulunan üreticilere yönelik kredi uygulamasının mevcut şartlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin üretimin devamlılığına ve gıda güvenliğinin korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

