Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2) - Son Dakika

Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2)

6 saat önce

ÇIĞ TEHLİKESİ, KAR VE TİPİ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURDURULDUTeknik heyetin yaptığı incelemenin ardından sabah saatlerinde az sayıda personelle başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki çığ tehlikesi, kar ve fırtına nedeniyle durduruldu.

Çığ bölgesinde, kayıp itfaiyeci için arama kurtarma çalışması yeniden başladı (2), System.String[]

ÇIĞ TEHLİKESİ, KAR VE TİPİ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Teknik heyetin yaptığı incelemenin ardından sabah saatlerinde az sayıda personelle başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki çığ tehlikesi, kar ve fırtına nedeniyle durduruldu. Valilikten öğle saatlerinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu saat itibariyle çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekipler, olumsuz hava koşulları dolaylısıyla bölgeden ayrıldı. Hava şartları düzelince bölgeye girip tekrar inceleme yapıp uygun görürlerse kurtarma çalışmaları başlayacak. Ekipler bölgeye en yakın karakolda bekletiliyor."

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada, dün çığ altında cansız bedenleri çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen Aydin Zorli Yeni Mahalle'de, Murat Kapağan ve Ramazan Akyol ise Aşağı Bakraçlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
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