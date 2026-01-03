Çığda Hayatını Kaybeden Çobanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Çığda Hayatını Kaybeden Çobanın Cenazesi Defnedildi

Çığda Hayatını Kaybeden Çobanın Cenazesi Defnedildi
03.01.2026 18:20
Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığda hayatını kaybeden çoban Suat Temel, törenle toprağa verildi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 gün önce düşen çığda hayatını kaybeden çoban Suat Temel'in cenazesi, toprağa verildi.

Suat Temel (42) için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş ve vatandaşlar katıldı.

Temel'in cenazesi, kılınan namazın ardından TOKİ Mezarlığında defnedildi.

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine 31 Aralık'ta Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü.

Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmıştı. Arama çalışmalarına rağmen çığ altındaki bir kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ardanuç, Güncel, Artvin, Kaza

