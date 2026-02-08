Çiğdem Özyaman Katar'da 4. oldu

Milli atıcı Çiğdem Özyaman Özenir, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde 4. oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre milli atıcı, başkent Doha'daki organizasyonda skeet kadınlar finalinde yarıştı.
Milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, final müsabakasını 4. sırada tamamladı.
