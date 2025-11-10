Çiğli'de Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
Çiğli'de Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenlendi

10.11.2025 13:58
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde Çiğli'de düzenlenen anma törenlerinde, belediye başkanı ve katılımcılar Atatürk'ün mirasını yaşatmanın önemini vurguladı. Öğrencilerin sergilediği program ve gerçekleştirilen ödül töreniyle etkinlikler zenginleştirildi.

(İZMİR) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Çiğli'de anma töreni ve etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve onun ilke ile devrimlerine sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle çalışmaya, üretmeye ve Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Çiğli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiğli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 10 Kasım programı, sabah 09.05'te siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından belediye binası içinde yer alan Fakir Baykurt Salonu'ndaki anma programına geçildi.

Törene Garnizon Komutanı Albay Cemal Taylan, Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, CHP Kadın ve Gençlik Kolları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği programda, Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesini konu alan video gösterimi, "Önce Vatan" oratoryosu, vals ve zeybek dansları ile türkü dinletisi yer aldı. Programın devamında Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Korosu sanatçıları, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokolden aldı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler törenle ödüllerini aldı. Öğrencilere ödülleri; Garnizon Komutanı Albay Cemal Taylan, Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş ve Yıldız tarafından takdim edildi.

Öte yandan belediye binasının ikinci katındaki fuaye alanında Atatürk Resim Sergisi açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesini konu alan eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde, Atatürk'ün sevdiği geleneksel Türk kahvesi de anma etkinliğine katılan misafirlere ikram edildi.

Yıldız, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Çiğli'de büyük bir özlem ve saygıyla andık. Sabah saatlerinde başlayan törenimizde, milletçe hissettiğimiz derin bağlılığı bir kez daha hep birlikte yaşadık. Özellikle öğrencilerimizin sahnelediği anlamlı gösteriler, Atatürk'ün fikirlerini ve mücadelesini genç kuşaklara aktarma açısından son derece değerliydi" dedi.

Açıklamasında Cumhuriyet'in önemine de vurgu yapan Yıldız, "Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve onun ilke ile devrimlerine sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle çalışmaya, üretmeye ve Atatürk'ün izinden yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Sivil Toplum, Etkinlikler, Çiğli, Son Dakika

