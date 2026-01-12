Çıldır Gölü\'nde Kış Eğlencesi

Ardahan-Kars sınırında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'nü ziyaret eden turistler, atlı kızak binip, halay çekerek gönüllerince eğleniyor.
Dondurucu soğukların etkisiyle donan gölün yüzeyindeki buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Kışın turistlerin uğrak yeri haline gelen göl, karla kaplı yüzeyiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Günübirlik turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, atlı kızakla gezinti yapıp buzla kaplı göl üzerinde halay çekerek keyifli zaman geçiriyor.
Atlı kızakçı Alper Topkaya, Çıldır Gölü'nün bugünlerde yoğun etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, herkesi donmuş göl üzerine beklediklerini söyledi.
