Son Dakika Haberleri: Cimnastik Yarışmaları Gerçekleştirildi

Cimnastik Yarışmaları Gerçekleştirildi

1 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Efeler Atatürk Spor Salonunda Okullar Arası Minik, Küçük, Yıldız ve Genç Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Efeler Atatürk Spor Salonunda Okullar Arası Minik, Küçük, Yıldız ve Genç Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Aydın Okulsporları İl Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Minik, Küçük, Yıldız ve Genç Cimnastik İl Birinciliği müsabakalarına yaklaşık 120 sporcu katıldı.

Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen cimnastik yarışmalarına katılan sporcuların velileri tribünde gösterileri heyecanla takip etti. Okullar arası gerçekleştirilen cimnastik müsabakalarında kategorilerinde derece elde eden sporcular Aydın'ı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.

Step Aerobik yarışmalarının sonucunda küçükler kategorisinde Özel Naci Akdoğan Koleji 1'inci, Özel Söke Amerikan Kültür Derneği İlkokulu 2'nci, yıldızlar kategorisinde Mustafa Kiriş Ortaokulu 1'inci, Özel Söke Kültür Ortaokulu 2'nci ve Özel Nazilli Bahçeşehir Koleji 3'üncü oldu. Gençler kategorisinde ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi 1'inci, Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci oldu.

Yarışmalarda takımların dışında ferdi kategorilerde sporcular da yer aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü derece elde eden takımlara kupa, sporculara da madalya takdim etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:00 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler, Aydın, Spor
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