Çin, ABD'nin Kovid-19 Suçlamalarını Reddetti

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Kovid-19 ile ilgili asılsız suçlamalarını kesin şekilde reddettiklerini söyledi. ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekileceği yönündeki açıklamasını hatırlatan Guo, örgüte ve çok taraflılığa olan sarsılmaz desteklerini bir kez daha teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. 23 Ocak'ta yayımladıkları ortak açıklamada ABD'nin DSÖ üyeliğinin sonlandırıldığını belirtmişti. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Çin'in Kovid-19 pandemisine yönelik geçmişteki mücadelesiyle ilgili asılsız iddialarda da bulunmuştu.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında pandemi ile mücadele çalışmalarında açık, şeffaf ve sorumlu davrandıklarını vurguladı.

Guo, "Çin, Kovid-19 pandemisinin başından itibaren halkı ve yaşamlarını ön planda tutmuş ve merkeze almış, zor zamanlarda diğer ülkelerle işbirliği yapmış ve pandemi ile mücadelede uluslararası işbirliğine önemli katkılarda bulunmuştur" dedi.

Çin'in pandemiyle mücadelede izlediği takvimin son derece açık olduğunu belirten Guo, bu durumun uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gören ve hiçbir çarpıtma ve iftiraya yer bırakmayan sağlam verilerle desteklendiğini ifade etti.

Pandeminin siyasallaştırılmasına kesinlikle karşı olduklarını yineleyen Guo, Kovid-19'u siyasi manipülasyon aracı olarak kullanmanın ve suçu Çin'e atmanın hiçbir destek bulamayacağını ve başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün profesyonel bir uluslararası kurum ve küresel halk sağlığı alanında otorite olduğunu kaydeden Guo, örgütün, ABD'nin çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını hatırlattı.

Guo, "Mevcut uluslararası düzenin temel taşı olan çok taraflılık hem çağın eğilimini hem de uluslararası toplumun iradesini temsil etmektedir" dedi.

Guo, DSÖ'nün öncü rolünü yerine getirmesine verdikleri desteği sürdüreceklerini, halk sağlığı konusundaki uluslararası işbirliğini derinleştireceklerini, küresel sağlık yönetişimini güçlendireceklerini ve herkesi kapsayan bir küresel sağlık topluluğunun gelişimini teşvik edeceklerini vurguladı.