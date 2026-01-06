Çin: ABD'nin Venezuela Yargılaması Egemenliği İhlal Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin: ABD'nin Venezuela Yargılaması Egemenliği İhlal Ediyor

06.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı hakkında yaptığı değerlendirmede "Hiçbir ülke iç hukukunu uluslararası hukukun üzerine koyamaz" dedi. Mao, ABD'de Devlet Başkanı Nicolás Maduro aleyhinde yürütülen yargılamanın da Venezuela'nın egemenliğinin ciddi bir ihlali olduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerinin "uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi biçimde ihlal ettiğini" söyledi. Mao, ABD'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro aleyhinde yürütülen yargılamanın da Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, Washington'un Maduro'nun devlet başkanı statüsünü görmezden geldiğini ifade etti.

"Hiçbir ülke iç hukukunu uluslararası hukukun üzerine koyamaz" diyen Mao, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmasına rağmen uluslararası toplumun kaygılarını yok saydığını ve Venezuela'nın egemenliğini, güvenliğini ve meşru haklarını keyfi biçimde çiğnediğini söyledi.

Mao, Pekin'in ABD'nin eylemlerine kesinlikle karşı çıktığını vurgulayarak, uluslararası meselelerin güç kullanılarak çözülemeyeceğini ve askeri yöntemlerin yalnızca daha büyük krizlere yol açacağını belirtti. Özellikle büyük ülkelerin kendilerini "dünyanın jandarması" gibi görmemesi gerektiğini söyleyen Mao, hiçbir devletin uluslararası hukukun hakemi olamayacağını kaydetti.

Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez'in geçici devlet başkanı olarak atanmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Mao, Çin'in Venezuela'nın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyduğunu ve hükümetin Anayasa ve yasalar doğrultusunda aldığı kararları desteklediğini ifade etti.

Mao, Çin'in ABD'ye Devlet Başkanı Maduro ile eşinin derhal serbest bırakılması ve kişisel güvenliklerinin sağlanması çağrısında bulunduğunu belirterek, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesini savunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: ABD'nin Venezuela Yargılaması Egemenliği İhlal Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:56:35. #7.11#
SON DAKİKA: Çin: ABD'nin Venezuela Yargılaması Egemenliği İhlal Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.