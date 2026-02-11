Çin, ABD'yi Nükleer Test Suçlamaları ile İtham Etti

Çin, ABD'nin, nükleer testler yürüttüğüne ilişkin iddialarını reddederken Washington yönetimini, kendi nükleer testlerini sürdürmek için bahane aramakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığının silah kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu Müsteşarı Thomas Dinanno'nun dün Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda dile getirdiği iddialara yanıt verdi.

ABD'nin sürekli Çin'in nükleer politikasını çarpıttığını ve karaladığını savunan sözcü Lin, "Bu, ABD'nin nükleer üstünlük kurmak ve nükleer silahsızlanma sorumluluğundan kaçınmak için yürüttüğü siyasi manipülasyonun parçası." dedi.

Lin, ABD'nin Rusya ile Yeni START Antlaşması'nın (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) süresinin dolmasına göz yumarak büyük güçler arasındaki güvene ve küresel stratejik istikrara zarar verdiğini belirtti.

Müsteşar Dinanno'nun Çin'in nükleer patlama testlerine ilişkin iddialarının temelsiz olduğunu vurgulayan Lin, "ABD'nin kendi nükleer testlerini sürdürmek için bahaneler üretmesine karşıyız." diye konuştu.

Dinanno, dün Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda Çin'in nükleer test yasaklarına rağmen tonlarca tahrip gücü üreten nükleer patlama testleri yürüttüğünü iddia etmişti. En son 22 Haziran 2020'de böyle bir testin yapıldığını iddia eden Dinanno, Çin ordusunun "ayrıştırma" adı verilen yöntemle patlamaların sismik etkilerini azaltarak testleri örtbas ettiğini savunmuştu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.