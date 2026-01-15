Çin, Arjantin ile İşbirliğini Geliştiriyor

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Arjantin ile her düzeyde etkileşimi artırmaya ve karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.
Mao çarşamba günkü basın toplantısında Arjantin'le ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini belirterek, bu ülkeyle pragmatik işbirliğini teşvik edip iki halka daha fazla fayda sağlamaya istekli olduklarını vurguladı.
