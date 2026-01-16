Çin, CERES-1 ile 4 Uydu Fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, CERES-1 ile 4 Uydu Fırlattı

16.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, özel şirket Galactic Energy'nin CERES-1 roketiyle denizden 4 internet uydusunu uzaya yolladı.

Çin, özel şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile denizden 4 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, "Tiençi" sınıfı 4 internet iletişimi uydusu, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin açıklarında Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlatıldı.

Fırlatışta, CERES-1'in geliştirilmiş versiyonu olan "1S-Y7" modeli kullanıldı.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 23'üncü ve denizden yapılan 4'üncü fırlatış oldu.

Alçak Yer Yörüngesi'ne yollanan Tiençi-37, 38, 39 ve 40 uyduları küresel veri hizmetleri sağlayan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

Guodian Gaoke şirketi tarafından geliştirilen uyduların, karasal ağların kapsama alanı dışındaki kör noktalara veri toplama ve iletim hizmetleri sunarak denizcilik, çevre koruma, meteoroloji, akıllı şehirler ve acil durum alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Denizden fırlatış yapan ilk özel şirket

CERES-1'in geliştiricisi Galactic Energy, 6 Eylül 2023'te 4 Tiençi uydusunu yüzer platformdan fırlatarak bunu başarabilen ilk özel şirket olmuştu.

19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 500 kilogram, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak, Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, CERES-1 ile 4 Uydu Fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:39:18. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, CERES-1 ile 4 Uydu Fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.