Çin\'de İnternet Kullanıcı Sayısı 1,125 Milyara Ulaşacak

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılı sonu itibarıyla internet kullanıcı sayısı 1,125 milyara ulaşırken, internet kullanım oranı yüzde 80,1'e yükseldi.

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi tarafından perşembe günü yayımlanan rapora göre, üretken yapay zeka teknolojisinin ülke genelinde hem tüketici hem de sanayi sektörlerinde daha geniş ölçekte benimsenmesiyle kullanıcı sayısı 602 milyona ulaştı.

Raporda, kapsama alanının genişlemesi, uygulamaların derinleşmesi ve teknolojik yeniliklerin güçlenmesiyle ülkenin internet sektörünün 2021-2025 döneminde "önemli ilerleme" kaydettiği vurgulandı.