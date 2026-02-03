NANJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yapımı süren bir köprünün çökmesi sonucu meydana gelen kazada, kayıp olarak aranan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Yerel yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada, kazanın pazartesi günü saat 17.46'da Yancheng kentinde yaşandığını belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Köprü Çöktü: 5 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?