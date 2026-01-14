BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, ülkenin seyahat platformu Trip.com Grubu Limited şirketinin pazar hakimiyetini kötüye kullanarak tekelci uygulamalarda bulunduğu iddialarına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.
İdareden çarşamba günü yapılan açıklamada ön incelemelerin tamamlanmasının ardından tekelle mücadele yasası kapsamında dava açılarak soruşturma sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Trip.com'a Soruşturma - Son Dakika
