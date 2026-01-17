Çin'de Uydu Fırlatma Denemesi Başarısız

XİCHANG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nde Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketini kullanarak Shijian-32 uydusunu fırlatma denemesi başarısız oldu.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden cumartesi günü Beijing saati ile 12.55'de fırlatılan roketin taşıdığı uydu, uçuş sırasında yaşanan anomali nedeniyle önceden belirlenen yörüngeye ulaşamadı.
Arızanın nedeni araştırılıyor.
