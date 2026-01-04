Çin'de Yeni Yıl Tatilinde Turizm Geliri 12,3 Milyar Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Çin'de Yeni Yıl Tatilinde Turizm Geliri 12,3 Milyar Dolar

04.01.2026 19:21
Çin'de üç günlük yeni yıl tatilinde iç turizm gelirleri 12,3 milyar dolara ulaştı, 142 milyon gezi yapıldı.

Çin'de üç günlük yeni yıl tatilinde iç turizm gelirlerinin 12,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığın açıklamasına göre, tatil döneminde ülke içinde 142 milyon turistik gezi yapılırken iç turizm gelirleri 84,8 milyar yuana (12,3 milyar dolar) ulaştı.

Yeni yıl tatilinde Çinliler daha çok yakın yerlere geziler ile kısa ve orta mesafe seyahatleri tercih ederken kar manzaraları, kış sporları, ılıman iklim bölgelerine turlar ve yeni yıl geri sayım organizasyonları en çok tercih edilen etkinlikler oldu.

6,61 milyon sınır aşırı seyahat yapıldı

Ulusal Göçmenlik İdaresi de yeni yıl tatilinde 6,61 milyon sınır aşırı seyahat yapıldığını bildirdi.

Buna göre günlük sınır aşırı seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artış kaydetti.

Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 29,8 artarak 828 bine ulaştı. Bunlardan 292 bini Çin'in vize muafiyet programı kapsamındaki ülkelerden gelenlerden oluşurken bu türden ziyaretler de yüzde 35,8 arttı.

Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresi 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısı 47'ye ulaşmıştı. 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, Kültür

