Çin'den Filipinler'e Uyarı

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler Sahil Güvenliği sözcüsünün, Çin ile ilgili yanlış bilgi yayması ve karalama kampanyası yürütmesinin kabul edilemez etkilerini ortadan kaldırmak üzere derhal etkili önlemler almasına yönelik çağrılarını yineledi.

Guo perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "Çin ile Filipinler arasındaki olağan diplomatik iletişimin daha fazla kesintiye uğramaması ve ikili ilişkilerin daha da zarar görmemesi için belli kişilerin provokasyonlara devam etmesine, sorun yaratmasına ve ilkesizce davranmasına izin verilmemelidir" dedi.