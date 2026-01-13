Çin'den Gümrük Vergileri Açıklaması

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gümrük vergileri konusundaki tutumlarının çok net olduğunu belirterek, gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmayacağını söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile ticaret yapan tüm ülkelerin, ABD ile aralarındaki tüm ticari faaliyetlerde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini söylemişti.