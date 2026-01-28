Çin'den Taiwan DPP'ye Eleştiri

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini, anakara kaynaklı uygulamalarla ilgili sözde bilgi güvenliği risklerini abartmakla eleştirdi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, DPP'nin söz konusu hamlelerinin, gençler başta olmak üzere Taiwan halkını, bilgi edinme hakkından ve sosyal ağ platformlarını kullanma özgürlüğünden mahrum bıraktığını söyledi.

Bu tür hamlelerin, DPP yetkililerinin korkusunu ve güvensizliğini ortaya koyduğunu kaydeden Zhang, bu yetkililerin, kural tanımaz eylemlerinin ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti.