Çin'den Taiwan Uyarısı

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışın korunması bahanesiyle Çin'in ayrılıkçılığa karşı eylemlerini engellemeye veya içişlerine müdahaleye yönelik girişimleri asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Zhang cuma günkü basın toplantısında Taiwan lideri Lai Ching-te'nin ve ABD, Japonya, Avustralya ve Filipinler'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın yürüttüğü "Adalet Misyonu 2025" kod adlı askeri tatbikata ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, söz konusu tatbikatın Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetlerle mücadele etme, ulusal yeniden birleşme hedefini ilerletme ve dış müdahalelere karşı koyma konusundaki güçlü yeteneğini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Zhang, "Tatbikat, Taiwan meselesinde kırmızı çizgiyi aşan her türlü provokatif eyleme kararlı karşı önlemlerle yanıt verileceği ve ulusal yeniden birleşme hedefini engellemeye yönelik her türlü girişimin başarısız olacağı konusunda net bir mesaj vermiştir" dedi.

"Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki barış ve istikrarın değerini kimse bizden daha iyi bilemez" diyen Zhang, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasının da tek bir Çin'e ait olduğu gerçeğinin boğazla ilgili gerçek statüko olduğunu ve boğazdaki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdidin ayrılıkçılar ve dış destekten geldiğini vurguladı.

Zhang, ilgili ülke ve kuruluşlara tek Çin ilkesini el üstünde tutma, Taiwan'daki ayrılıkçılara göz yumma ve onlara destek vermeyi bırakma ve Taiwan meselesiyle ilgili sorun çıkarmaya son verme çağrısında bulundu.

Zhang, Taiwan halkına da Lai'nin ayrılıkçı tutumunun yol açacağı ciddi tehlike ve zararın tam olarak farkına varma, ayrılıkçı güçlerce yanıltılıp baskı altında alınmaktan kaçınma ve somut eylemlerle hem kendi güvenlik ve refahlarını hem de Çin halkının temel çıkarlarını savunma çağrısı yaptı.

Zhang, askeri eğitim ve hazır bulunma tatbikatlarını yoğunlaştırmaya devam edecek olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ayrılıkçı provokasyonlara ve dış müdahaleye karşı hazır olacağını ifade etti.