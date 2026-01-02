Çin'den Taiwan Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den Taiwan Uyarısı

02.01.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan meselesinde dış müdahalelere ve ayrılıkçılığa karşı kararlı tehditte bulundu.

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışın korunması bahanesiyle Çin'in ayrılıkçılığa karşı eylemlerini engellemeye veya içişlerine müdahaleye yönelik girişimleri asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Zhang cuma günkü basın toplantısında Taiwan lideri Lai Ching-te'nin ve ABD, Japonya, Avustralya ve Filipinler'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın yürüttüğü "Adalet Misyonu 2025" kod adlı askeri tatbikata ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, söz konusu tatbikatın Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetlerle mücadele etme, ulusal yeniden birleşme hedefini ilerletme ve dış müdahalelere karşı koyma konusundaki güçlü yeteneğini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Zhang, "Tatbikat, Taiwan meselesinde kırmızı çizgiyi aşan her türlü provokatif eyleme kararlı karşı önlemlerle yanıt verileceği ve ulusal yeniden birleşme hedefini engellemeye yönelik her türlü girişimin başarısız olacağı konusunda net bir mesaj vermiştir" dedi.

"Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki barış ve istikrarın değerini kimse bizden daha iyi bilemez" diyen Zhang, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasının da tek bir Çin'e ait olduğu gerçeğinin boğazla ilgili gerçek statüko olduğunu ve boğazdaki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdidin ayrılıkçılar ve dış destekten geldiğini vurguladı.

Zhang, ilgili ülke ve kuruluşlara tek Çin ilkesini el üstünde tutma, Taiwan'daki ayrılıkçılara göz yumma ve onlara destek vermeyi bırakma ve Taiwan meselesiyle ilgili sorun çıkarmaya son verme çağrısında bulundu.

Zhang, Taiwan halkına da Lai'nin ayrılıkçı tutumunun yol açacağı ciddi tehlike ve zararın tam olarak farkına varma, ayrılıkçı güçlerce yanıltılıp baskı altında alınmaktan kaçınma ve somut eylemlerle hem kendi güvenlik ve refahlarını hem de Çin halkının temel çıkarlarını savunma çağrısı yaptı.

Zhang, askeri eğitim ve hazır bulunma tatbikatlarını yoğunlaştırmaya devam edecek olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ayrılıkçı provokasyonlara ve dış müdahaleye karşı hazır olacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Taiwan Uyarısı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:37:27. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den Taiwan Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.