Çin'den Uluslararası İlişkilere Vurgu

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve güç kullanma tehdidine, bir ülkenin iradesini diğerlerine dayatmasına ve güçlünün güçsüzü ezdiği "orman kanunları" düzenine geri dönülmesine karşı olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang, her daim Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine ve uluslararası hukuka bağlılığı savunduklarını belirtti.

Wang ile görüşmeleri sırasında İran'daki son gelişmeler hakkında bilgi veren Erakçi, ülke içerisinde yaşanan huzursuzluğun dış güçlerin kışkırtmasıyla meydana geldiğini ifade ederek, durumun an itibarıyla istikrara kavuşturulduğunu vurguladı.

Bir yandan diyalog kapısını açık tutarken diğer yandan da dış müdahalelere karşı koymaya hazır olduklarını kaydeden Erakçi, Çin'in bölgesel barış ve istikrarın teşvik edilmesinde daha fazla rol oynamasını temenni ettiklerini belirtti.

Wang ise İran hükümeti ve halkının birlik içinde hareket ederek, zorlukları aşacağına, ulusal istikrarı sürdüreceğine ve meşru hak ve çıkarlarını koruyacağına inandıklarını söyledi.

İlgili tüm tarafların barışı el üstünde tutması, itidalle hareket etmesi ve farklılıkları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini ifade eden Wang, bu kapsamda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.