Çin'den Uzayda İnsansı Robot Atılımı

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin yapımı insansı robotun, tanıtım amaçlı deneme gösterisinde alçak Dünya yörüngesi uydusuna doğrudan bağlanmasıyla büyük bir atılım gerçekleştirildi. Böylelikle robotların yer şebekelerine bağlı olmaksızın ücra bölgelerde otonom olarak çalışabilmesinin önü açıldı.

Deneme gösterisi kısa süre önce düzenlenen ticari uzay sektörü tanıtım etkinliği sırasında gerçekleştirildi. Gösteride X-Humanoid diye de bilinen Beijing İnsansı Robotik İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği insansı "Somutlaştırılmış Tien Kung" adlı robot, Çin'in özel ticari uzay şirketi GalaxySpace'in internet uydusu ile kararlı bağlantı kurarak, görsel verilerini senkronize şekilde aktarmayı başardı.

Merkezden yapılan açıklamada, bu tür bir denemenin dünyada ilk kez yapıldığına dikkat çekildi. Çin'de bir insansı robotun, bir alçak yörünge uydusu, yerli üretim bir akıllı telefon ve bir bilgisayar terminaline eşzamanlı olarak bağlandığı ilk örnek olarak da kayda geçtiği belirtildi.

Robot, bağlantı sırasında insansız araçtan aldığı belgeyi Beijing'in banliyölerindeki yeni inşa edilmiş bir havacılık ve uzay sanayi parkına gönderdi. Robotun koordineli hareketlerinin ve görüş alanından 720p çözünürlükte canlı video görüntüsünün, herhangi bir gecikme olmaksızın uydu aracılığıyla gerçek zamanlı olarak komuta merkezine aktarıldığı ifade edildi.

Uydu internetinin, robotların hücresel ve Wi-Fi ağlarına olan bağımlılıklarına son verebilme olasılığı bulunuyor. Robotlar, uydu kapsama alanında olmak şartıyla ücra dağlık bölgeler, açık denizlerdeki adalar veya afet yardım alanları gibi noktalarda dahi gerçek zamanlı çevrimiçi iletişim kurabilme imkanı sunuyor.