Çin'den Yeni Internet Uydu Grubu Fırlatıldı
Çin'den Yeni Internet Uydu Grubu Fırlatıldı

07.12.2025 13:35
Çin, Hainan'dan Uzun Yürüyüş-8A roketiyle 14 internet uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

WENCHANG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin cumartesi günü ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir internet uydu grubu fırlattı.

Beijing saatiyle 15.53'te fırlatılan roket, 14. alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Uzun Yürüyüş-8A roketi 50,5 metre uzunluğunda ve 371 ton kalkış ağırlığına sahip. Roket, 700 kilometre yükseklikteki güneş eşzamanlı yörüngeye 7 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Bu yılın şubat ayında ilk uçuşunu tamamlayan roket, o tarihten bu yana yüksek yoğunluklu fırlatma programına geçti.

Bu görev, Uzun Yürüyüş-8 serisinin ana itici yakıtının geleneksel petrol bazlı roket yakıtından kömür bazlı roket yakıtına dönüştürüldüğü ilk görev oldu.

Yeni yakıtın çevre dostu olduğu, depolama ve lojistiğinin kolay olduğu, ayrıca daha uygun maliyet sunduğu belirtildi. Yakıt performansının ise petrol bazlı roket yakıtı kadar istikrarlı ve güvenilir olduğu, bunun da yüksek frekanslı fırlatma görevleri için "yeşil enerji" temeli oluşturabileceği ifade edildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş-8A roketinin beşinci ve Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 612. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji

