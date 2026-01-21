Çin, Dünyanın En Büyük Elektrikli Araç Şarj Ağına Sahip - Son Dakika
Çin, Dünyanın En Büyük Elektrikli Araç Şarj Ağına Sahip
21.01.2026 18:37
Çin, 2025'e kadar 20 milyon elektrikli araç şarj tesisi ile genişleyen şarj altyapısına ulaştı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi, 40 milyondan fazla yeni enerjili aracın şarj ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteyle dünyanın en büyük elektrikli araç şarj ağına sahip olduklarını duyurdu.

İdarenin çarşamba günkü açıklamasına göre, ülkedeki elektrikli araç şarj tesislerinin sayısı 2025 yılında 20,092 milyona ulaştı.

Açıklamada, ülkenin şarj altyapısındaki genişlemenin 2025 yılında önemli ölçüde hız kazandığına dikkat çekilirken, 10 milyon olan tesis sayısının yalnızca 18 ayda 20 milyona yükseldiği belirtildi.

Kamuya açık elektrikli araç şarj tesisi başına düşen ortalama güç kapasitesinin ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artarak 46,5 kilovata çıktığı belirtildi.

İdare, ülke genelindeki otoyol hizmet alanlarının yüzde 98'inden fazlasına toplam 71.500 şarj ünitesi kurulduğunu ve böylece eyalet düzeyindeki 19 bölgede bulunan tüm kasabalarda tam kapsamanın sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

