Çin Hastanesindeki Yangın: 19 Kişiye Hapis Cezası
Çin Hastanesindeki Yangın: 19 Kişiye Hapis Cezası

02.02.2026 16:56
Beijing'deki hastanede çıkan yangın nedeniyle 19 kişi altı ay ile iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki bir hastanede 2023 yılında çıkan yangından sorumlu tutulan 19 kişi, altı yıl altı aydan iki yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı.

Beijing'deki Fengtai Bölge Halk Mahkemesi 19 kişiyi, büyük bir trajediye yol açan yangındaki ihmalleri nedeniyle mahkum etti.

Mahkeme, Beijing Changfeng Hastanesindeki yangının, 18 Nisan 2023 tarihinde bir inşaat projesinden çıkan kıvılcımların yanıcı boyadan kaynaklanan uçucu maddeleri tutuşturması sonucu çıktığına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, üst katlardaki hastaların zamanında tahliye edilememesi ve başka bir yere nakledilememesinin, 29 kişinin ölümüne, 42 kişinin yaralanmasına ve ciddi maddi kayıplara neden olan trajedide etkili olduğuna hükmetti.

Sanıkların üretim ve operasyonlar sırasında ilgili güvenlik yönetimi düzenlemelerini ihlal ettiklerine ve bunun da can kaybına neden olan büyük bir kazaya yol açtığına karar veren mahkemenin, sanıkları yasaya göre cezalandırdığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

