Çin İhracatçıları Teşvik Ediyor

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, yurtdışındaki ihracatçıları Çin pazarına satış yapmaya teşvik etmek amacıyla 2026'da düzenlenmesi planlanan etkinlikler serisinin ilkini çarşamba günü gerçekleştirdi.

Bakanlık, "Herkese Büyük Pazar: Çin'e İhracat Yapın" başlığını taşıyan ve 100'den fazla etkinliği kapsayan seriye İngiltere, Kazakistan, Kenya ve Tayland gibi ülkelerin davet edildiğini açıkladı.

Bakanlık, arz-talep eşleşmesini artırıp uluslararası etkileşimleri güçlendirecek serinin, Çinli tüketicilere daha kaliteli ürün ve hizmetler getireceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, serinin Çin'in dışa açılımını genişletme, ithalatı artırma ve ticarette daha dengeli bir büyüme sağlamaya yönelik proaktif çabalarını yansıttığını söyledi.

Wang, Çin'i daha fazla ülke için en önemli ihracat adresi haline getirmeyi amaçlayan etkinlik serisinin sunduğu yeni fırsatları tüm ülkelerin değerlendirmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.