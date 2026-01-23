Çin İklim Değişikliğiyle Mücadelede Liderliğini Vurguladı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, sorumluluk bilinci yüksek, gelişmekte olan büyük bir ülke olarak Çin'in, iklim değişikliğiyle mücadele ve yenilenebilir enerjinin küresel ölçekte geliştirilip uygulanmasını teşvik etme çabalarının genel olarak kabul gördüğünü belirtti.

Guo cuma günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in rüzgar türbinlerine ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump çarşamba günü Davos'ta yaptığı açıklamada Çin'in çok sayıda rüzgar türbini ürettiğini, ancak "Çin'de herhangi bir rüzgar çiftliği bulamadığını" söylemişti. Trump'ın ayrıca Çin'in rüzgar türbinlerini "aptal" kişilere sattığını belirttiği bildirilmişti.

Karbon emisyonlarının azaltılması konusunda dünyanın en kapsamlı politika sistemini ve dünyanın en büyük yenilenebilir enerji sistemini geliştirdiklerini vurgulayan Guo, yeşil kalkınmada kaydettikleri başarıları aktif şekilde paylaştıklarını ifade etti.

Çin'in kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinin, art arda 15 yıldır dünyada ilk sırada geldiğine dikkat çeken Guo, Kasım 2025 sonu itibarıyla Çin'in kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinin 600 milyon kilovatı aştığını vurguladı.

Guo, 2021-2025 döneminde ihraç ettikleri rüzgar enerjisi ürünleri ve fotovoltaik ürünlerin, diğer ülkelerde karbon emisyonunun yaklaşık 4,1 milyar ton düzeyinde azaltılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Guo küresel yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü teşvik edip ortaklaşa temiz ve güzel bir dünya inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.