Çin\'in İlk Hibrit Motorlu Kargo Uçağı Havalandı

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen dünyanın ilk hibrit motorlu insansız kargo uçağı YH-1000S, salı günü ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Çin Havacılık ve Uzay Aerodinamik Akademisi'ne göre YH-1000S, ilk uçuşunda yeni enerjili araç üreticisiyle ortaklaşa geliştirilen yüksek performanslı hibrit motor sistemiyle donatıldı. Uçak, mayıs ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren YH-1000 modeline kıyasla daha kısa kalkış ve iniş mesafesi, artırılmış yük kapasitesi ve daha uzun uçuş menzili sunuyor.

Akademi küresel pazardaki müşteri taleplerini karşılamak üzere tasarlanan insansız hava aracının uluslararası lojistik ve teslimat, acil kurtarma ve afet önleme, yapay hava durumu değişikliği, deniz izleme ve denizcilik denetimi gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti.