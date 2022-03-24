Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak - Son Dakika
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Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak

24.03.2022 22:38
Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, plana göre yeni kargo trenlerinin kömürü, kömür zengini Shanxi eyaletinden doğu eyaletlerine taşımak için ekleneceğini belirtti. Şirket, ağır yük taşıyan yük trenlerinin de ülkenin kuzeyden güneye kömür taşıma kapasitesini artırmak için faaliyete alınacağını kaydetti. Açıklamada, bu düzenlemenin ülkenin kömür taşıma kapasitesini daha da artıracağı […]

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) — Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, plana göre yeni kargo trenlerinin kömürü, kömür zengini Shanxi eyaletinden doğu eyaletlerine taşımak için ekleneceğini belirtti. Şirket, ağır yük taşıyan yük trenlerinin de ülkenin kuzeyden güneye kömür taşıma kapasitesini artırmak için faaliyete alınacağını kaydetti. Açıklamada, bu düzenlemenin ülkenin kömür taşıma kapasitesini daha da artıracağı ve ülke ekonomisine daha güçlü destek sağlayacağı ifade edildi. Bunlara ek olarak, plana göre demiryolu güzergahlarını en uygun hale getirmek ve ülkenin orta ile doğu bölümlerindeki yolculara daha fazla seyahat imkanı sağlamak için yeni bir parti hızlı tren de kullanıma alınacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Kömür, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Kömür Taşımacılığını Artırmak İçin Daha Fazla Kargo Trenini Hizmete Alacak - Son Dakika
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